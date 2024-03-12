В Литве задержали первый автомобиль с российскими номерами

Литовские таможенники задержали первый легковой автомобиль с российскими номерами на контрольно-пропускном пункте Медининкай, сообщили в пресс-службе ведомства.

Там рассказали, что вечером 11 марта гражданин Молдовы на автомобиле Audi Q7 с российскими номерами собирался уехать из Литвы в Беларусь. Сотрудники таможни остановили его и проверили документы, из которых выяснили, что автомобиль принадлежит другому человеку — гражданке России. На водителя составили протокол об административном правонарушении. По его словам, он не знал о запрете на въезд.

По данным Литовского национального радио и телевидения, в таможне заявили, что легковой автомобиль, который задержали, могут конфисковать и передать на «нужды Украины». Местное издание Delfi приводит эту информацию без ссылки на ведомство. В сообщении пресс-службы таможни об этом не говорится.

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В сентябре 2023 года власти Литвы запретили въезжать в страну на автомобилях с российскими номерами, в противном случае нарушителям грозит штраф или конфискация автомобиля. При этом для водителей, которые едут через Литву транзитом в Калининградскую область, был предусмотрен специальный пропуск на 24 часа.

Позже литовская таможня потребовала вывезти автомобили с российскими номерами из страны в течение полугода с момента въезда. Такие же ограничения ввели Латвия, Эстония, Польша, Финляндия, Норвегия и Болгария.

14 сентября соратники Алексея Навального и депутат Европарламента от Германии Сергей Лагодинский обратились к странам Балтии с просьбой пересмотреть этот запрет.

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