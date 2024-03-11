Методы Путина в борьбе с оппозицией переняли в Европе

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан начал использовать для борьбы с политическими противниками методы, давно применяемые российскими властями. В Венгрии появится новое ведомство, полномочия которого настолько размыты, что оно сможет преследовать кого угодно. Пересказываем главное из материала Financial Times.

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В феврале в Венгрии заработало новое ведомство — Управление по защите суверенитета (SPO). Его заявленная цель — борьба с иностранным финансированием венгерских политиков, которое теперь является в стране уголовным преступлением: в конце прошлого года в Венгрии приняли закон, запрещающий вести политическую деятельность, получая деньги из-за рубежа. За нарушение запрета грозит лишение свободы на срок до трех лет.



Однако, по словам критиков Орбана, формулировки в самом законе, а также в документах, регламентирующих полномочия и задачи SPO, настолько размытые, что фактически преследованию могут подвергнуться не только политики, но и, например, журналисты и гражданские активисты. Как отмечает FT, таким же приемом воспользовалось российское правительство для борьбы с оппозицией еще до вторжения в Украину (вероятно, имеется в виду российское законодательство об «иноагентах»).

Появление SPO уже заставило многих критиков Орбана вести себя осторожнее. По словам Марты Пардави, сопредседателя правозащитной организации Венгерский Хельсинкский комитет, государственная пропаганда четко дает понять, что преследованию может подвергнуться любой, кто получает какое-либо финансирование из-за рубежа.

Новое ведомство само определяет размер собственного бюджета, а также порядок и сроки публикации результатов работы. Оно не подлежит судебному контролю. У него есть доступ к любой персональной информации граждан, которой располагает государство. Кроме того, SPO имеет право подключать к своей работе спецслужбы страны.

Спецслужбы получили возможность систематически вмешиваться в политику и общественную жизнь Венгрии впервые с 1980-х годов, когда там пал коммунистический режим, рассказывают венгерские правозащитники.

«Это абсолютно авторитарный метод, — прокомментировал FT эксперт по России в Немецком совете по международным отношениям Андраш Рац. — [Орбан] перенял методы информационного давления российских и беларусских властей, но применяет их даже эффективней, чем Путин».

Последние несколько лет Орбан строит пропагандистскую машину и проводит кампании по запугиванию своих оппонентов, несмотря на критику. В результате венгерские независимые СМИ, университеты и правозащитные организации вынуждены либо закрываться, либо переезжать за пределы Венгрии.

Появление нового репрессивного ведомства вызвало беспокойство в США и ЕС. «Я не знаю аналогов ни в одной демократии в мире, не говоря уже о НАТО и ЕС», — сказал об SPO Посол США в Будапеште Дэвид Прессман. В свою очередь, в Еврокомиссии назвали новый закон, за соблюдением которого будет следить SPO, нарушающим принципы демократии, право на частную жизнь и защиту персональных данных, свободу слова и объединений, а также право на справедливое судебное разбирательство.

В связи с этим Еврокомиссия запустила юридический механизм, который может привести к судебному разбирательству в ЕСПЧ.

Тем не менее представитель венгерского правительства заявил, что Будапешт не отступит, добавив, что получать иностранное финансирование на политическую деятельность в Венгрии теперь — уголовное преступление.

Как отмечает FT, подавляющее большинство венгерских политических партий в том или ином виде получают финансирование из-за рубежа. Даже возглавляемая Орбаном партия «Фидес» на заре своей деятельности получала пожертвования от структур миллиардера Джорджа Сороса. Однако после победы на выборах в 2022 году Орбан обвинил своих противников в незаконном получении миллионов долларов из США и назвал их «иностранными агентами».