Болгария запретила въезд автомобилям с российскими номерами

2 октября начнет действовать запрет на въезд в Болгарию автомобилей с российскими номерами. Об этом, как передает местное издание «24 часа», сообщил глава болгарской пограничной полиции Антон Златанов.

«Мы очень активно работали с четверга до вчерашнего дня. Я уверен, что к концу дня (понедельника) на территории Болгарии начнет действовать запрет на въезд российских автомобилей», — заявил Златанов в эфире национального телевидения. Он уточнил, что запрет будет касаться как легковых, так и грузовых автомобилей.

Ранее Европейская комиссия опубликовала разъяснения, в которых сообщила, что санкции, введенные ЕС против России после начала полномасштабного российского вторжения в Украину, распространяются на личные автомобили россиян, имеющие российские регистрационные номера.

После этого о запрете въезда на свою территорию таких машин объявили власти Норвегии, Литвы, Латвии, Эстонии, Польши, Финляндии, Германии и Чехии.

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