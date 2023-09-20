Норвегия закроет въезд для автомобилей с российскими номерами

Норвегия последней из граничащих с Россией европейских стран закроет въезд для легковых автомобилей с российскими номерами. Об этом пишет издание NRK со ссылкой на госсекретаря Эйвинда Вад Петерссона.

«Как и Финляндия, Норвегия введет ограничения на ввоз и использование в стране автомобилей с российской регистрацией. Сейчас мы изучаем, как это сделать, и вскоре представим конкретные меры», — сказал он. Точная дата введения новых ограничений пока неизвестна.

На прошлой неделе Финляндия запретила въезд в страну автомобилям, зарегистрированным в России. Ограничения начали действовать с 16 сентября. Сообщалось, что власти Финляндии не будут конфисковывать машины с российскими номерами, однако они должны выехать из страны до 16 марта 2024 года, писало РИА «Новости».

Ранее въезд автомобилям с российскими номерами запретили Литва, Латвия и Эстония. Исключения сделали для машин, которые едут транзитом в Калининградскую область, транспортных средств дипмиссий и автобусов, перевозящих не менее десяти человек.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.