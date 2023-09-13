Эстония закрыла въезд для автомобилей с российскими номерами

С 10 часов утра 13 сентября власти Эстонии закрыли въезд в страну для автомобилей с российскими номерами. Об этом в своем твиттере сообщил эстонский министр иностранных дел Маргус Цахкна.

«Их [россиян] не ждут здесь, чтобы они могли пользоваться привилегиями, которые предлагает свобода, пока Украина не добьется победы», — написал он.

В свою очередь, глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс уточнил, что такое решение было принято после консультаций с властями соседних Латвии и Литвы. По его словам, руководство стран договорилось о совместном введении ограничений.

Накануне о запрете на въезд автомобилей с российскими номерами сообщили власти Латвии. В свою очередь, в Литве заявили, что будут конфисковывать такие машины, за исключением автомобилей, которые следуют из России транзитом в Калининград.

Ранее Еврокомиссия выпустила разъяснения, в которых говорится, что автомобили, а также личные вещи россиян, подпадают под запрет импорта товаров из России в Евросоюз. Позже в Еврокомиссии уточнили, что эти разъяснения носят «рекомендательный характер».

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