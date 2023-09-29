Таможня Литвы опубликовала новые ограничения, касающиеся автомобилей с российскими номерами. Ведомство потребовало вывезти их с территории страны.

В сообщении говорится, что машины с номерами РФ, въехавшие в Литву до 11 сентября 2023 года, должны покинуть территорию Литвы и всего Евросоюза в течение полугода с момента въезда. В противном случае автовладельцам будут грозить штрафы или конфискация автомобиля. Исключение действует в отношении машин, которые едут транзитом через Литву в Калининградскую область: в таком случае они не должны находиться в стране больше 24 часов.

Ранее Литва наряду с Латвией, Эстонией, Польшей, Финляндией и Норвегией ввела запрет на въезд машин с российскими номерами. Соратники Алексея Навального и депутат Европарламента от Германии Сергей Лагодинский обратились к местным властям с просьбой пересмотреть этот запрет.

«Их [россиян] не ждут здесь, чтобы они могли пользоваться привилегиями, которые предлагает свобода, пока Украина не добьется победы», — написал глава МИД Эстонии Маргус Цахкна.

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен признала, что от подобных ограничений страдают обычные граждане, но в то же время заявила, что они должны платить за ведение войны в Украине.

«Русская служба Би-би-си» рассказывала, что из-за введенных ограничений больной раком украинской беженке пришлось полтора километра ехать на инвалидной коляске, чтобы пересечь российско-эстонскую границу. После этого в Эстонии уточнили, что запрет на въезд не распространяется на кареты скорой помощи.

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