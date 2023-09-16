Польша вслед за странами Балтии и Финляндией вводит запрет на въезд для автомобилей с российскими номерами. Об этом заявил польский министр внутренних дел Мариуш Каминский, передает Польское агентство печати. «Ни одна российская машина не въедет в Польшу», — сказал Каминский.

Ранее аналогичные запреты ввели власти Литвы, Латвии, Эстонии и Финляндии. Власти Латвии объявили, что в случае попытки пересечения границы на машине с российскими номерами таможенники могут конфисковать автомобиль. Единственная европейская страна, у которой есть граница с Россией и которая еще не ввела такой запрет, — это Норвегия.

Ранее Еврокомиссия выпустила разъяснения, в которых говорится, что автомобили и личные вещи россиян подпадают под запрет импорта товаров из России в Евросоюз. Позже в Еврокомиссии уточнили, что эти разъяснения носят «рекомендательный характер».

Депутат Европарламента от Германии Сергей Лагодинский призвал Еврокомиссию пересмотреть разъяснения, касающиеся запрета на ввоз в ЕС личных вещей гражданами России. «Такая интерпретация вредна с точки зрения эффективности ограничительных мер и абсолютно бесполезна с точки зрения прекращения российской агрессии», — заявил он. Лагодинский назвал запрет на ввоз личных вещей и автомобилей с российскими номерами «юридически и политически ошибочными».

Фонд борьбы с коррупцией также обратился к властям Литвы, Латвии и Эстонии с просьбой пересмотреть введенный запрет на въезд для российских автомобилей.

«Эти правила ЕС никогда не предназначались для применения к личным вещам. Это неверное толкование руководства. Товары личного пользования (включая автомобили, одежду, туалетные принадлежности и т. д.) не могут “приносить значительные доходы” России как стране. Это противоречит здравому смыслу», — заявила председатель совета директоров ФБК Мария Певчих.

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