Латвия закрыла въезд для автомобилей с российскими номерами 

Власти Латвии приняли решение с 12 сентября закрыть въезд в страну автомобилям, зарегистрированным в России, через российские и белорусские пограничные пункты. Об этом сообщает Delfi со ссылкой на Службу госдоходов страны.

Запрет начал действовать с 18:00 по Москве. Если владелец машины с российскими номерами откажется возвращаться в Россию или Беларусь, то сотрудник латвийской таможни может принять решение о конфискации транспортного средства.

Исключения сделали для автомобилей, которые предназначены для использования дипломатическими и консульскими представительствами Европейского Союза и государств-членов ЕС, включая делегации, посольства и миссии.

До этого пересекать латвийскую границу уже было запрещено грузовым машинам с российскими номерами, кроме автомобилей, принадлежащих компаниям, которые транзитом через Евросоюз перевозили грузы между Калининградской областью и Россией.

Несколько дней назад Еврокомиссия опубликовала разъяснения, согласно которым таможенные органы ЕС могут не пропускать автомобили, а также личные вещи россиян, такие как ноутбуки, мобильные телефоны, косметику и чемоданы. Позже там заявили, что этот список носит рекомендательный характер.

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