Таможенники Литвы, Латвии и Эстонии развернули по меньшей мере 21 машину с российскими номерами. Власти Литвы пригрозили конфискацией личных вещей россиян

В конце прошлой недели Еврокомиссия выпустила разъяснения по применению санкций против России. Документ рекомендует странам Евросоюза не пропускать через границу автомобили с российскими номерами, а россиянам — не ввозить в ЕС товары из санкционного списка. Кроме автомобилей, в нем упоминаются ноутбуки, мобильные телефоны, косметика, одежда и чемоданы. Вот как страны, граничащие с Россией, выполняют новые рекомендации Европейской комиссии по применению санкций.

Литва

Утром 12 сентября Литва запретила въезжать в страну на автомобилях с российскими номерами. За сутки, по данным издания Baltijas Balss, в страну не впустили 19 таких машин. Один из этих автомобилей пытался въехать в Литву из Беларуси. При этом для транспортных средств, которые едут транзитом в Калининградскую область, предусмотрен специальный пропуск, действующий 24 часа.

Кроме того, как пишет «Агентство», ссылаясь на разъяснения Таможенного департамента Минфина страны, литовские власти предупредили, что на границе могут быть конфискованы личные вещи россиян.

«В связи с запретом на ввоз в страны ЕС гражданами Российской Федерации предметов личного пользования, подпадающих под санкции (например, шампуней, косметики, одежды, телефонов, ноутбуков, принадлежащих им в туристических поездках и т. д.), Литовская Республика обратилась в Европейскую комиссию для получения дополнительных разъяснений. До [получения] разъяснений решение о применении запретов принимает сотрудник таможни на пограничном таможенном посту с учетом характера имеющихся предметов (например, бывшие в употреблении или новые, количество предметов и т.п.)», — говорится в сообщении.

Латвия

Власти Латвии закрыли въезд в страну автомобилям, зарегистрированным в России, 12 сентября. В службе госдоходов страны пояснили, что если владелец машины с российскими номерами откажется возвращаться в Россию или Беларусь, то сотрудник латвийской таможни может принять решение конфисковать его автомобиль.

Исключение сделали для автобусов и автомобилей, следующих транзитом в Калининградскую область, а также транспортных средств дипмиссий.

На следующий день, 13 сентября, латвийские таможенники сообщили, что пересечь границу пыталась лишь одна машина с российскими номерами. Однако, как пишет Delfi, узнав о запрете, водитель вернулся на территорию России.

Эстония

Утром 13 сентября о запрете на въезд в страну машин с российским номерами объявили власти Эстонии. По словам руководителя таможенного контроля Антса Кутти, исключения сделали для мотоциклов, автобусов, которые перевозят не менее десяти человек, и автомобилей дипмиссий.

Днем Федеральная таможенная служба (ФТС) России сообщила, что Эстония развернула первый автомобиль с российскими номерами на пункте пропуска Нарва-1. У водителя, по данным ФТС, было двойное российско-литовской гражданство.

«По информации эстонской стороны под запрет не попадают мотоциклы и прицепы к легковым автомобилям, зарегистрированные в РФ, и транспортные средства с регистрацией в Беларуси. Выезд авто с российскими номерами из Эстонии также производится в штатном режиме», — говорится в сообщении российской службы.

Финляндия

В свою очередь, власти Финляндии заявили, что машины с российскими номерами по-прежнему могут въезжать в страну и обещали объявить об изменениях заблаговременно.

Руководитель санкционного отдела МИД Пиа Сариваара отметила, что сотрудники таможни не конфисковывали автомобили на границе между Финляндией и Россией.

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