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Глава финского МИДа признала, что от санкций страдают обычные люди, но заявила, что россияне должны платить за ведение войны в Украине 

15:22 • 25.09.2023

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен признала, что от санкций страдают обычные граждане, но в то же время заявила, что они должны платить за ведение войны в Украине. Таким образом она в разговоре с The Washington Post прокомментировала запрет граничащих с Россией европейских стран на въезд машин с российскими номерами. 

«Да, от санкций страдают обычные люди […] Они не могут выбирать. Но я не думаю, что и у нас есть выбор. Россия и российский народ понимают, что за ведение такой несправедливой и незаконной войны нужно платить. Нам важно это показать», — сказала Валтонен.  

Также она выразила сомнения в том, что Россия может стать «нормальной демократической» страной, хотя Запад бы очень этого хотел. «Мы должны готовиться к худшему, а худшее состоит в том, что Россия останется такой, какая она есть, а в будущем, возможно, станет даже хуже», — сказала министр.

Ранее Финляндия, Норвегия, Польша, Эстония, Латвия и Литва запретили въезжать в свои страны на автомобилях с российскими номерами. Соратники Алексея Навального и депутат Европарламента от Германии Сергей Лагодинский обращались к местным властям с просьбой пересмотреть этот запрет. 

«Русская служба Би-би-си» рассказывала, что из-за введенных ограничений больной раком украинской беженке пришлось полтора километра ехать на инвалидной коляске, чтобы пересечь российско-эстонскую границу. После этого в Эстонии уточнили, что запрет на въезд не распространяется на кареты скорой помощи. 

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