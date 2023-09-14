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Соратники Навального просят Литву, Латвию и Эстонию разрешить въезд в ЕС машинам с российскими номерами 

10:23 • 14.09.2023

Фонд борьбы с коррупцией обратился к властям Литвы, Латвии и Эстонии с просьбой пересмотреть введенный запрет на въезд в эти страны автомобилей с российскими номерами. Письма, разосланные уполномоченным органам этих стран, опубликовала председатель совета директоров ФБК Мария Певчих.

«Эти правила ЕС никогда не предназначались для применения к личным вещам. Это неверное толкование руководства. Товары личного пользования (включая автомобили, одежду, туалетные принадлежности и т. д.) не могут “приносить значительные доходы” России как стране. Это противоречит здравому смыслу», — пишет Певчих. 

В письмах соратники Навального настаивают на том, что ограничения, которые ввели эти три страны, вредят противникам путинского режима, вынужденным уезжать из страны. Кроме того, в ФБК полагают, что этот запрет дает новые аргументы российской пропаганде и в целом дискредитирует институт санкций. 

В конце прошлой недели Еврокомиссия выпустила разъяснения по применению санкций против России. В документе странам Евросоюза рекомендовали не пропускать через границу автомобили с российскими номерами, а россиянам — не ввозить в ЕС товары из санкционного списка. Кроме автомобилей, в нем упоминались ноутбуки, мобильные телефоны, косметика, одежда и чемоданы. За сутки Литва, Латвия и Эстония не пропустили по меньшей мере 21 машину с российскими номерами. 

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