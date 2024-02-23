ВСУ сбили российский А-50 над акваторией Азовского моря — СМИ

Украинские силы сбили над акваторией Азовского моря российский самолет A-50, сообщили источники «РБК-Украина».

По их информации, это была совместная операция Главного управления разведки и Воздушных сил. Уровень повреждения самолета уточняется, но один из собеседников издания считает, что «шансы на сохранение самолета минимальны».

Информацию подтвердил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук. «А-50 с позывным «Баян» долетался! Поздравляю оккупантов «С Днем защитника отечества!» – написал он.

Минобороны России информацию пока не комментировало, о самолете сообщают Z-каналы. Так, пророссийский военкор Борис Рожин написал, что самолет упал на территории Краснодарского края. «Военный осведомитель» утверждает, что это произошло возле хутора Трудовая Армения в Каневском районе. В его сообщении также говорится, что это произошло в результате «дружественного огня». По его данным, угрозы жилым домам нет. Позже в оперштабе уточнили, что на территории региона упал один летательный аппарат, пожар потушили.

В январе экс-главком ВСУ Валерий Залужный также сообщал о том, что украинским силам удалось сбить А-50. Кроме того, по его словам, был уничтожен воздушный пункт управления Ил-22.

Обновлено – уточнена информация об упавших летательных аппаратах

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