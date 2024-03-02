В Одессе три человека погибли из-за атаки российских дронов 

В ночь на 2 марта российские дроны «Шахед» атаковали Одессу. Один беспилотник попал в девятиэтажный панельный жилой дом, полностью разрушив один подъезд. Пострадали в общей сложности 18 квартир. Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Всего в результате российской атаки, по предварительным данным, погибли три человека. «Из-под завалов извлекли тело ребенка», — говорится в телеграм-канале горсовета Одессы.

Также сообщается, что из под завалов удалось спасти выжившего мужчину.

По данным мэра Одесса Геннадия Труханова, в атаке на город принимали участие восемь дронов-камикадзе, семь из которых удалось сбить.

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