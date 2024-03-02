Люди продолжают нести цветы к могиле Навального. На Борисовском кладбище вновь выстроилась очередь, сообщает Sota.

«Его могила — это могила национального героя России», — сказал изданию соратник политика, бывший муниципальный депутат московского района Зюзино Константин Янкаускас.

На входе на кладбище установлены металлодетекторы. Полицейские не препятствуют желающим возложить цветы, но просят сразу уходить с кладбища тех, кто уже почтил память Навального.

«На кладбище просят не задерживаться с прощанием, имя Навального не упоминают, а просто говорят "умерший", "его могила". Полицейские спокойные, дежурят по всему пути на кладбище», — рассказали читатели «Дождя».

Издание отмечает, что могилы Навального не видно из-за горы цветов. «Кто-то принес легендарную уточку, которая стала символом антикоррупционного протеста после расследования “Он вам не Димон” в 2017 году», — пишет «Команда Навального».

Ранее сегодня к могиле политика пришли матери Алексея и Юлии Навальных.

Отпевание Навального прошло 1 марта в храме «Утоли моя печали» в Марьино. В церковь смогли попасть только около 300 человек. Судя по опубликованным видео им не дали достаточно времени, чтобы проститься с Навальным.

Гроб с телом политика опустили в могилу под песню Фрэнка Синатры My Way. После этого под клипом на эту песню в ютубе появились сотни комментариев, посвященных Навальному.

Проститься с политиком пришли тысячи людей. Очередь из них растянулась на несколько километров. Кладбище закрыли, когда все желающие смогли возложить цветы к его могиле — около 22:30.

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