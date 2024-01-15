ВСУ подбили два российских самолета над Азовским морем — украинские СМИ

ВСУ удалось подбить два российских самолета над Азовским морем. Об этом сообщили украинские СМИ.
Так, «РБК-Украина» и hromadske написали со ссылкой на источники в ВСУ и Главном управлении разведки министерства обороны, что военным удалось поразить разведывательный самолет А-50 и мобильный воздушный пункт управления Ил-22М11. Как сообщается, первый был сбит, а второй получил повреждения.
Издание «РБК-Украина» также опубликовало аудиозапись, как утверждается, перехваченных разговоров пилота Ил-22 с диспетчером аэродрома в Анапе, где самолет планировал совершить посадку. На записи пилот запрашивает к посадочной полосе медиков и пожарных.
О поражении российских самолетов также сообщил близкий к российскому Минобороны телеграм-канал Fighterbomber. «Кто виноват в гибели летчиков, мы скорее всего не узнаем. Погибшим вечного полета, раненым скорейшего выздоровления и возвращения в строй», — говорится в сообщении.
В свою очередь, телеграм-каналы «ВЧК-ОГПУ» и «Рыбарь» написали, что Ил-22, вероятно, по ошибке был поражен огнем сил российской ПВО, которое защищает Крымский мост. По данным «ВЧК-ОГПУ», в результате пострадали двое российских военных.
Официально сообщения о поражении зенитным огнем над Азовским морем российских самолетов власти России и Украины не комментировали.
В мае 2023 года стало известно о крушении в Брянской области российских вертолета Ми-8 и истребителя Су-34. В результате погибли летчики, а обломками воздушных судов были повреждены жилые дома. Позже выяснилось, что зенитным огнем была уничтожена целая российская авиагруппа из двух самолетов и трех вертолетов.
Спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат тогда заявил, что их по ошибке сбили российские силы ПВО.
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