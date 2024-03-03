У кладбища вновь выстроилась очередь из желающих почтить память Навального

У Борисовского кладбища, где похоронен Алексей Навальный, вновь выстроилась очередь из желающих почтить память политика. Об этом сообщила читательница «Холода», которая приехала на кладбище. Люди несут цветы к могиле Навального уже третий день подряд.

По словам читательницы «Холода», по состоянию на 15:15 мск у входа на кладбище выстроилась очередь из нескольких сотен человек. При этом силовиков вокруг не видно. Также вокруг нет автозаков и железных заграждений.

Фото: «Холод»

«В течение очереди полицейских нет вообще. Никто не контролирует процесс. Сегодня солнечно, поэтому не так депрессивно, не так безысходно [как 1 марта], ощущение такой спокойной первомайской демонстрации», — сказала она.

Судя по кадрам с кладбища, могила Навального покрыта цветами до самого верха установленного на ней креста. Ранее Sota сообщила, что со входа на Борисовское кладбище убрали рамки металлоискателей.

Желающие почтить память Алексея Навального несут цветы на его могилу третий день подряд. Накануне, 2 марта, на кладбище вновь приезжали матери Навального и его вдовы Юлии — Людмила Навальная и Алла Абросимова.

Похороны оппозиционера состоялись в пятницу 1 марта. По оценкам проекта «Белый счетчик», попрощаться с ним в тот день пришли как минимум 16,5 тысяч человек. Люди шли на кладбище до позднего вечера вопреки попыткам силовиков закрыть его для посещения. По данным «ОВД-Инфо», во время похорон Алексея Навального в Москве задержали по меньшей мере 14 человек. Количество задержанных по всей стране составило 105.

Отпевание политика прошло в церкви иконы Божией Матери «Утоли моя печали». Церемония продлилась около 20 минут, после чего ритуальщики в спешке закрыли гроб и увезли его на Борисовское кладбище.

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