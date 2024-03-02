Минобороны Великобритании: Россия временно прекратила полеты А-50 рядом с линией фронта 

Россия временно прекратила полеты разведывательных самолетов А-50 рядом с линией фронта. Запрет ввели через неделю после потери второго такого самолета за два месяца, сообщает Министерство обороны Великобритании.

В ведомстве отмечают, что запрет, вероятно, будет действовать пока идет внутреннее расследование, которое должно ответить на вопрос, почему не удалось предотвратить потерю еще одного А-50.

В Минобороны Великобритании также считают, что российские военные могут расконсервировать старые А-50 или переоборудовать другие самолеты для выполнения тех же задач. Там отмечают, что прекращение полетов этих бортов значительно ухудшит осведомленность для всех российских летчиков на поле боя в Украине.

С начала этого года российское Воздушно-космические силы, как сообщается, потеряли два самолета А-50. Первый потерпел крушение в середине января над Азовским морем. Украинские СМИ тогда писали, что самолет сбили ВСУ. Близкий к ВКС России телеграм-канал Fighterbomber тогда сообщал, что при крушении погибли как минимум 11 летчиков.

Второй самолет А-50 ВСУ 23 февраля сбили также над акваторией Азовского моря, сообщало издание «РБК-Украина». Эту информацию подтвердил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

Всего на вооружении российской армии находится несколько десятков А-50, пишет «Новая газета Европа». Один самолет такого типа может стоить от 330 до 500 миллионов долларов.

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