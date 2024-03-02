СМИ: Беспилотник врезался в жилой дом в Петербурге

На севере Петербурга беспилотник врезался в жилой дом. Об этом сообщают местное издание «Фонтанка», а также Baza и 112.

В результате взрыва пострадал дом на Пискаревском проспекте. Baza пишет, что дрон влетел между перекрытиями дома №161. Повреждены стекла в нескольких квартирах.

«Такое ощущение, что все посыпалось. Звук — именно взрыв. Пожарные прилетели будто за три секунды. Нас стали эвакуировать», — рассказала «Фонтанке» жительница пятиэтажки.

Mash опубликовал видео повреждений. На кадрах можно увидеть поврежденные балконы и окна. Телеграм-канал также отмечает, что вероятной целью беспилотника была нефтебаза Ручьи на северо-востоке Петербурга. От нее до места падения дрона менее километра.

РИА «Новости», ссылаясь на городской комитет здравоохранения, добавляет, что за медицинской помощью обратились шесть человек.

Губернатор Петербурга Александр Беглов написал, что в Красногвардейском районе города произошло «происшествие». Он не упомянул беспилотник. «Жертв нет. Частично пострадало остекление балконов двух домов. Жители пострадавших квартир эвакуированы», — утверждает Беглов.

В свою очередь, издание 47news сообщает, что Петербург могли атаковать два дрона. Обломки второго беспилотника, по данным издания, наряды полиции и Росгвардии ищут во Всеволожском районе Ленинградской области. По предварительным данным, дрон мог упасть в окрестностях Всеволожска и Нового Девяткино.

Министерство обороны не комментировало сообщения об атаке дронов.

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