Несуществующее «международное общественное движение ЛГБТ» внесли в реестр «экстремистских организаций»

Несуществующее «международное общественное движение ЛГБТ», а также его «структурные подразделения» внесли в реестр «экстремистских организаций» Минюста России.

Как отмечает правозащитный проект «Первый отдел», несмотря на то, что в реальности «международного движения ЛГБТ» как организации не существует, за «участие» в нем теперь будет грозить уголовная ответственность.

«Учитывая разъяснение Пленума Верховного Суда РФ, с 00 часов 2 марта за участие в деятельности такого "Движения", организацию его деятельности либо его финансирование, лицо может быть привлечено к уголовной ответственности. При этом, подчеркну, что получение помощи от помогающих специалистов, подписка и чтение ЛГБТ-пабликов, встречи с друзьями законом не запрещены»», — сообщил юрист Максим Оленичев.

30 ноября 2023 года Верховный суд РФ признал «движение ЛГБТ» экстремистским, а в январе 2024 года это решение было опубликовано. В нем говорилось, что «движение» на территории Российской Федерации с 1984 года, а одной из его отличительных черт является использование в речи и на письме феминитивов.

После признания «движения ЛГБТ» экстремистским российские суды успели признать несколько человек виновными в демонстрации экстремистской символики из-за радужных элементов одежды и атрибутики.

Так, 19 февраля «Российская ЛГБТ-сеть» сообщила, что суд в Центральном федеральном округе оштрафовал некоего Алексея Н. на 1900 рублей по статье о демонстрации экстремистской символики (часть 1 статьи 20.3 КоАП) за фото в футболке с радужным флагом.

А 1 февраля суд в Нижнем Новгороде назначил местной жительнице пять суток административного ареста за демонстрацию «ЛГБТ-символики» из-за сережек с семицветной радугой (на флаге ЛГБТ только шесть цветов).

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