В Петербурге суды назначили аресты десяткам задержанных на акциях памяти Навального 

Суды Петербурга назначили аресты десяткам задержанных на акциях памяти Алексея Навального. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Как говорится в сообщении, к вечеру 17 февраля Дзержинский и Василеостровский районные суды рассмотрели 39 административных протоколов по статье об организации массового одновременного пребывания граждан, повлекшем нарушение общественного порядка (ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП).

В 32 случаях суды назначили аресты от одних до шести суток. Шести задержанным назначили штрафы от 10 от 15 тысяч рублей. Рассмотрение еще одного протокола суд отложил.

Пресс-служба судов также сообщает, что административные протоколы поступили в Куйбышевский и Ленинский районные суды, которые еще не приступили к их рассмотрению. При этом количество поступивших протоколов не уточняется.

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В свою очередь, «ОВД-Инфо» отмечает, что картотеки судов показывают «странную информацию». По мнению правозащитников, это может быть признаком удаления данных об административных делах из базы.

По данным «ОВД-Инфо», Петербург стал лидером по количеству задержаний на акциях памяти Навального. За два дня там задержали 147 человек. В целом по стране — более 400 человек.

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