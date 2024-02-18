Следователь «сколько угодно» может не отдавать тело Навального — «Первый отдел»

Следователь, который ведет дело о смерти Алексея Навального, может назначать новые экспертизы, проводить осмотры и «сколько угодно» не отдавать тело политика родственникам. Так считает адвокат «Первого отдела» Евгений Смирнов. При этом формально максимальный срок доследственной проверки после смерти человека в колонии составляет 30 дней.

«После окончания нынешней проверки, следствие может возбудить уголовное дело, и в рамках этого дела проводить с телом новые манипуляции. То есть сейчас тело Алексея Навального находится полностью во власти следователя. Юридически найти причину, чтобы держать тело месяцами, а то и дольше — очень легко», — отметил он.

Смирнов также отметил, что имя следователя — пока неизвестно и нужно понять, кто именно проводит проверку: «дальше создавать такие условия, чтобы ему было невыгодно тянуть дело. Например, просить допустить до участия в экспертизе своего эксперта. Адвокаты часто прибегают к этому, когда нет доверия государственным экспертам».

Обычно доследственная проверка после смерти заключенного занимает не более пяти дней, сказал Смирнов, сославшись на собственный опыт. При этом он подчеркнул, что если тело не выдают семье через пять дней, это значит, что следователи «точно что-то скрывают».

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