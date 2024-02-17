В Петербурге задержали священника, который собирался провести панихиду по Навальному у Соловецкого камня

В Петербурге задержали священника Григория Михнова-Вайтенко, пишет его жена правозащитница Наталья Сивохина. Он собирался провести панихиду по Алексею Навальному у Соловецкого камня. В РПЦ заявили, что Михнов-Вайтенко не имеет к ним отношения и попросили игнорировать его заявления.

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину Михнов-Вайтенко и его супруга помогали украинским беженцам в Петербурге. Священник регулярно выходил на акции протеста и поддерживал политических заключенных: историка Юрия Дмитриева, осужденных по делу «Сети», Маргариту Юдину, которую на митинге ударил в живот полицейский.

Несмотря на задержание Михнова-Вайтенко панихида по Навальному состоялась, пишет «Бумага». Ее провел священник Апостольской православной церкви. После ее окончания, как сообщает издание, силовики вытеснили людей с площади и задержали не менее семи человек.

Желающих почтить память Навального также задерживают и в других российских городах. Так, в Екатеринбурге задержали местного жителя, который пришел возложить цветы к мемориалу жертвам политических репрессий «Маски скорби», сообщает издание It's My City. Жена задержанного рассказала, что мужчину полчаса продержали в машине, а затем увезли в отделение полиции. По ее словам, полицейские объяснили задержание «минированием объекта».

«ОВД-Инфо» пишет, что полицейские планируют огородить мемориал лентой и вызвать саперов. Они разогнали местных жителей, которые пришли возложить цветы в память о Навальном, и заявили, что памятник закрыт.

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В Челябинске задержали корреспондентку RusNews Ксению Старикову. Она снимала мужчину, который разрушал стихийный мемориал в память о Навальном, а также снимал на телефон пришедших почтить память политика.

«Че снимаешь? Ты за Навального топишь? А че ты за него топишь? На что ты имеешь право?», — сказал Стариковой мужчина уничтоживший мемориал. После этого журналистку, а также еще троих человек задержали полицейские.

В Самаре силовики задержали Регину Яшину, которая пришла возложить цветы к памятнику политическим заключенным в парке имени Юрия Гагарина. А в Новосибирске — двух девушек, которые курили у памятника жертвам политических репрессий.

Кроме того, в Томске, Курске, Петербурге, Москве и Новочеркасске полицейские, как сообщает «ОВД-Инфо», переписывают данные людей, которые возлагают цветы.

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