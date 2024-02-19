В Кремле заявили, что расследование смерти Навального ведется в соответствии с российскими законами

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что расследование смерти Алексея Навального ведется в соответствии с российскими законами.

«Пока результаты этого расследования не были обнародованы и о них неизвестно. Поэтому в условиях, когда нет никакой информации, выступать [западным лидерам] с откровенно хамскими заявлениями мы считаем абсолютно непозволительно. Это не подобает государственным деятелям», — сказал он. Многие зарубежные лидеры обвинили в смерти Навального российские власти и лично Владимира Путина.

Песков считает, что заявления западных политиков не могут нанести ущерб Владимиру Путину. При этом комментировать процесс выдачи тела оппозиционера его родственникам он отказался, сославшись на то, что «это не является функцией администрации президента».

Ранее президент США Джо Байден возложил прямую ответственность за смерть Навального на Владимира Путина. «Не сомневайтесь: Путин ответственен за смерть Навального, Путин. То, что случилось с Навальным, очередное доказательство путинской жестокости. Никому не следует обманываться — ни в России, ни дома [в США], ни где бы то ни было в мире: Путин не только покушается на граждан других стран — что мы можем наблюдать в Украине, — он также совершает преступления против его собственного народа», — сказал он в день смерти политика.

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