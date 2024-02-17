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В Москве и других городах разрушили мемориалы Навальному 

09:29 • 17.02.2024

В столице около двух часов ночи неизвестные люди в штатском разрушили мемориал Алексею Навальному из цветов и свеч у Соловецкого камня. Их охраняли полицейские, пишет телеграм-канал SOTAvision. 

Также неизвестные унесли цветы с Москворецкого моста, где убили политика Бориса Немцова, сообщается в телеграм-канале «Немцов мост». 

Во Владивостоке сотрудники коммунальных служб убрали цветы со стихийного мемориала в сквере Веры и Надежды, пишет «7х7».Там дежурит наряд ППС, а силовики переписывают данные людей, которые пришли почтить память Навального. 

Стихийные мемориалы также исчезли в Краснодаре, Ульяновске, Хабаровске, Воронеже, Томске и Екатеринбурге. Кроме того, как сообщает Astra, мемориал Навальному разрушили в Ташкенте. 

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