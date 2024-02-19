В Петербурге не хватает мест в изоляторах. Задержанную за цветы девушку увезли за 300 километров от города 

В Петербурге задержанную за возложение цветов в память о Навальном девушку увезли за 300 километров. В городе не хватает мест в изоляторах, рассказали ее знакомые каналу «7х7».

Девушку доставили в Подпорожье. Этот населенный пункт находится дальше от Петербурга, чем Финляндия, отметил друг задержанной. Там находятся еще несколько задержанных на акциях в память о политике, отмечает издание.

По словам друзей задержанной, Красносельский суд арестовал ее на десять суток. При этом полицейские не разрешили передать девушке еду, средства личной гигиены и теплые вещи.

В Петербурге за участие в акциях памяти Алексея Навального к ответственности привлекли по меньшей мере 90 человек, сообщает «ОВД-Инфо». Из них 83 людям суды назначили аресты, шести — штрафы в размере от 10 до 15 тысяч рублей. Еще одного задержанного приговорили к 40 часам обязательных работ.

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