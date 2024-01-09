Рэпера Vacio повторно арестовали из-за того, что он якобы матерился на выходе из ОВД — «Медиазона»

Участнику «почти голой» вечеринки Насти Ивлеевой рэперу Vacio (Николаю Васильеву) назначили второй административный арест из-за того, что он якобы матерился на выходе из ОВД. Об этом пишет «Медиазона» со ссылкой на материалы дела.

В протоколе, который на рэпера составили по статье о мелком хулиганстве, говорится, что вечером 5 января он матерился на выходе из ОВД по Южнопортовому району на улице Трофимова. Там также отмечается, что он якобы «не реагировал» на требования полицейских прекратить это. В результате суд арестовал Vacio еще на десять суток. Рэпер не признал вину, отмечает издание.

Накануне член Общественной наблюдательной комиссии Москвы, ветеран МВД Алексей Лобарев рассказал, что в суд Vacio повезли после того, как в ходе беседы с полицейскими он обругал провокаторов, которые стянули с его члена носок, «непристойным словом». Это, по словам Лобарева, произошло уже после поездки в военкомат, где Васильеву выдали повестку на 9 января.

Читать еще Рэперу Vacio вручили повестку в военкомат Он взбесил Путина, получил новый арест и якобы заявил о готовности отправиться на войну с Украиной

«Медиазона» напоминает о сложившейся практике российских полицейских, когда задержанных сначала арестовывают по статье о мелком хулиганстве, а затем против них возбуждают уже уголовные дела.

После того, как в сети разошлись фотографии и видео с вечеринки Ивлеевой в московском клубе «Мутабор» Vacio арестовали на 15 суток. Ему вменили статью о мелком хулиганстве. Кроме того, его оштрафовали по статье о «пропаганде ЛГБТ» (часть 3 статьи 6.21 КоАП) из-за видео того, как с его члена стягивают носок.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.