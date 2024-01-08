Владелец клуба «Мутабор» подарил московскому храму фрагменты мощей Николая Чудотворца. Эксперты сомневаются в их происхождении

Владелец клуба «Мутабор» Михаил Данилов подарил Храму Знамения иконы Божией Матери на Шереметьевом дворе фрагменты мощей святого Николая Чудотворца. Видео дарения опубликовал телеграм-канал Mash, подписав, что мощи привезли из Ватикана в ноябре 2023 года. Однако эксперты в этом сомневаются.

«Мы против мракобесия, дьявольщины и всячески поддерживаем церковь. […] Мы привезли мощи в начале ноября и ждали Рождества, чтобы в канун этого святого праздника батюшке Михаилу в нашем любимом Храме Знамения иконы Божией Матери их подарить», — сказал Данилов на опубликованном ролике. В посте телеграм-канала говорится, что владелец «Мутабора» купил мощи на свои деньги в Ватикане.

Религиовед Ксения Лученко в этом усомнилась. Она написала, что Ватикан не торгует мощами с 2017 года, и приложила ссылку на соответствующий документ.

Сертификат, который Данилов показывает на видео Mash, выглядит как стандартная бумага, подтверждающая подлинность мощей, отмечает Лученко. Вместе с искусствоведом Олегом Воскобойниковым она прочла текст этого документа. Из него следует, что сертификат подлинности мощей был выдан не в Ватикане, а в городе Новара на севере Италии в 2018 году. По словам Лученко, основные мощи Николая Чудотворца хранятся в городе Бари на юге страны.

Религиовед отмечает, что Данилов мог купить фрагменты мощей на аукционе. Ими торгуют на Ebay, Christie’s, а также на специальных сайтах.

Если верить сертификату подлинности, который продемонстрирован на видео Mash, подаренные им мощи имеют уровень первого класса. Как убедился «Холод», в 2017 году Ватикан окончательно запретил торговлю мощами в широком смысле. До этого, с 1983 года, продажа мощей была запрещена Кодексом канонического права.

«Холод» также обратил внимание на то, что сертификат о подлинности мощей, которые Данилов подарил храму, подписан человеком с чином «субдиакон». На сайте епархии упоминаний людей с этим чином нет. Согласно распоряжению папы Римского Павла VI, с 1972 года в чин субдиакона в католической церкви больше не посвящают, хотя в отдельных случаях допускается использовать это название для младших помощников священника на богослужении.

Предприниматель Михаил Данилов владеет девятью московскими клубами. Раньше он был президентом компании «Бизнес-табак».

«Голая» вечеринка Насти Ивлеевой состоялась в его клубе «Мутабор» в ночь на 21 декабря. На мероприятие с дресс-кодом «Almost Naked» пришли многие представители российского шоу-бизнеса, включая Филиппа Киркорова, Лолиту и Диму Билана. Фото и видео с вечеринки, опубликованные в соцсетях, возмутили провоенных блогеров, депутатов и общественников. Они написали на участников вечера многочисленные доносы. Против организаторки Насти Ивлеевой подали коллективный иск с требованием взыскать с нее миллиард рублей в пользу фонда помощи российским солдатам, воюющим в Украине.

Впоследствии участники мероприятия подверглись преследованию и травле. Суд признал вечеринку «направленной на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений» — об этом говорилось в решении суда, который оштрафовал одного из участников вечеринки рэпера Vacio по административной статье об «ЛГБТ-пропаганде». Vacio также дважды арестовывали сначала на 15, а затем на десять суток по статьям о мелком хулиганстве (20.1 КоАП). Перед вторым арестом ему вручили повестку в военкомат. Vacio появился на вечеринке Ивлеевой в одном носке, надетом на член.

Других участников мероприятия — Киркорова и Лолиту — вырезали из некоторых новогодних передач. В Москве отменили концерт Анны Асти. От сотрудничества с Ивлеевой отказался МТС. Позднее блогерку оштрафовали на 100 тысяч рублей по статье об организации массового пребывания граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка (часть 1 статьи 20.2.2 КоАП). Сам клуб «Мутабор» опечатали силовики.

Издание The Moscow Times писало, что преследование российских звезд, посетивших вечеринку, началось по команде из администрации президента.

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