Пропагандисты начали травлю Ксении Собчак

Московский суд вынес приговоры сотрудникам СМИ, близких к Ксении Собчак, — они получили реальные сроки за вымогательство у главы «Ростеха» Сергея Чемезова. Сама журналистка пожаловалась, что «выполнила все договоренности», но приговор все равно оказался слишком суровым. Почти параллельно с решением суда пропагандисты атаковали и саму Собчак: на НТВ выпустили сразу два фильма, которые «разоблачают западную сущность журналистки». Ведущие телеканала призывают ее определиться, с кем она: с Россией или Западом. «Холод» рассказывает, что известно о приговоре и гонениях на Собчак.

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Хамовнический районный суд Москвы приговорил Кирилла Суханова, коммерческого директора принадлежащего Ксении Собчак проекта «Осторожно Media», экс-главреда журнала Tatler Ариана Романовского и бывшего журналиста Life Тамерлана Бигаева к реальным срокам за якобы вымогательство 11 миллионов рублей у главы госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова. Суханов получил семь с половиной лет колонии строгого режима. Бигаева и Романовского приговорили к семи годам колонии. Бывшей начальницы Суханова Ксении Собчак в зале суда не было: она заявила, что «так попросил Кирилл и на это есть причины».

Силовики задержали Суханова и Романовского 25 октября 2022 года. Против них сразу возбудили уголовное дело, предъявили им обвинение и отправили в СИЗО. Сообщалось, что Суханова якобы задержали с поличным, когда тот получал 800 тысяч рублей от сотрудников Чемезова. На следующий день в загородном доме Ксении Собчак в Подмосковье прошел обыск.

В начале ноября 2022 года силовики также задержали бывшего журналиста Life и одного из администраторов телеграм-канала «Тушите свет» Тамерлана Бигаева. Против него тоже возбудили дело о вымогательстве. По версии следствия, Суханов, Бигаев и Романовский требовали от Чемезова 11 миллионов рублей за установку в канале «Тушите свет» «блока на негатив» — когда авторам платят деньги, а взамен они не пишут посты, критикующие конкретную компанию или человека. Фигуранты дела не признали вину и заявили, что выполняли поручения Ксении Собчак по трудовому договору. Сама она говорила, что не имеет отношения к каналу «Тушите свет».

К возбуждению уголовного дела о вымогательстве может быть причастен директор по особым поручениям «Ростеха» и муж Тины Канделаки Василий Бровко. После начала полномасштабного вторжения России в Украину сотрудники госкорпорации стали пристально следить за публикациями о ней в телеграм-каналах. Случай с уголовным делом против администраторов канала «Тушите свет» и коммерческого директора «Осторожно Media» — не единственный — «Ростех» мог быть причастен к делам против администраторов еще нескольких телеграм-каналов.

Кирилл Суханов, Ариан Романовский и Тамерлан Бигаев в зале Хамовнического районного суда. 12.02.2024. Москва, Россия. Фото: Рамиль Ситдиков / Sputnik / imago / Scanpix

В мае 2023 года суд приговорил к восьми годам колонии авторов каналов «Проект “Сканер”» и Riddle Алексея Слободенюка, Евгения Москвина и Владислава Малушенко. В ноябре того же года администратора телеграм-канала «Как-то вот так» Анатолия Спирина из Ульяновска приговорили к двум с половиной годам колонии. 8 февраля 2024 года такое же наказание получил администратор канала «Кремлевский мамковед» Станислав Садовов. Всех их приговорили к реальным срокам за якобы вымогательство денег у Василия Бровко.

Договоренности не спасли

Когда Суханова, Романовского и Бигаева отправили в СИЗО, Ксения Собчак уехала из России. Затем она вернулась и публично извинилась перед главой «Ростеха» Сергеем Чемезовым.

«Мои коллеги, молодые ребята (Кирилл Суханов, Ариан Романовский, Тамерлан Бигаев) стали фигурантами уголовного дела о вымогательстве. Сейчас они в СИЗО, им предъявлены серьезные обвинения. Политического контекста тут нет. Знаю, что ребята искренне сожалеют о произошедшем. Их судьбу будет решать суд. Верю, что правоохранительные органы проявят сочувствие и снисхождение. Искренне сожалею, что действия моих коллег нанесли вред Чемезову Сергею Викторовичу, приношу ему свои извинения», — написала Собчак в своем телеграм-канале.

Осенью 2022 года Собчак вернулась в Россию, чтобы попасть на прием к Сергею Чемезову и попросить отпустить ее подчиненных под домашний арест. Он якобы обещал помочь в обмен на «покаянное письмо» — но даже после публичных извинений Собчак Романовский, Суханов и Бигаев остались в СИЗО.

Узнав, какой приговор получили ее подчиненные, Ксения Собчак написала, что это «не просто несправедливость, это гораздо больше».

«Я выполнила всё, все договоренности, чтобы было смягчение. Зачем вы ломаете жизнь людям? За что? 7,5 лет????? За что такая несоразмерность???? Просто отомстить?» — написала Собчак в телеграм-канале «Кровавая барыня».

Адвокат осужденного Ариана Романовского отметил, что не слышал о каких-либо договоренностях между руководством «Ростеха» и Собчак. Также он заявил, что журналистка не проходит в уголовном деле в каком либо статусе. В свою очередь, представитель Чемезова сообщил, что «Ростех» якобы просил суд учесть извинения и смягчить приговор подозреваемым.

«Холод» обратился за комментарием к Ксении Собчак. На момент публикации текста журналистка не ответила.

«Тайны кровавой барыни»

Перед приговором Суханову, Бигаеву и Романовскому на пропагандистском телеканале НТВ вышло два фильма о Ксении Собчак. В документалке «Собчак. На личность» ее обвинили в дружбе со «сбежавшими из страны» — например, с публицистом Олегом Кашиным. В качестве одного из экспертов в фильме выступил профессиональный доносчик Александр Ионов, который нашел у Собчак иностранное финансирование. В фильме журналистку также обвинили в информационной поддержке протестов жен мобилизованных, которую там назвали «несанкционированной акцией у Кремля».

«Когда полицейские задержали нескольких исполнителей, включая журналиста Собчак, она подняла вой о нарушении прав человека. Ее активность в соцсетях зашкаливала, что западным кураторам было только на руку», — говорится в фильме про акцию жен мобилизованных.

В конце фильма ведущий заявил, что у Собчак «еще есть шанс остановиться и определиться, на чьей она стороне, кого она поддерживает: свою страну или тех, кто пытается ее развалить».

Еще один фильм о Собчак вышел в программе «Новые русские сенсации» 11 февраля. В фильме «Осторожно, Собчак! Тайны кровавой барыни» журналистку обвинили в поддержке Украины, показав нарезку из старых видео и интервью. Также пропагандисты показали недвижимость ведущей.

После выхода этих фильмов Собчак заявила, что подаст в суд на НТВ. По ее словам, большую их часть составляет «пережевывание тысячу раз пережеванной» личной жизни журналистки. Собчак отметила, что вся информация о ее недвижимости была взята из ее же соцсетей. Ведущая назвала неправдой слова о том, что она могла оказаться на скамье подсудимых со своими подчиненными и что она якобы отказалась оплачивать им адвоката.

«Короче, я что-то посидела, посмотрела и решила, что подаю на НТВ в суд — иск о клевете и защите чести и достоинства, а также за воровство моих материалов из ютуба и соцсетей», — написала Собчак, не уточняя, на какую сумму планирует подать иск.

В конце декабря 2023 года Ксения Собчак участвовала в «голой» вечеринке блогера Насти Ивлеевой. После этого в провластных медиа началась массовая травля всех российских звезд, которые пришли на это мероприятие. Считается, что эти преследования могли начаться по команде из администрации президента. После этого Собчак опубликовала видео с извинениями и заявила, что местами вечеринка была «нелепой безвкусицей».