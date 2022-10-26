Журналистка, медиаменеджер и экс-кандидат в президенты Ксения Собчак, вероятно, стала подозреваемой по делу о вымогательстве. Потерпевший — глава «Ростеха» Сергей Чемезов. По этому же делу задержан коммерческий директор Собчак Кирилл Суханов и экс-главред журнала Tatler Ариан Романовский. Суханова и Романовского суд отправил в СИЗО, а сама Собчак, вероятно, покинула Россию.

Что происходит с Ксенией Собчак?

Утром 26 октября в загородном доме Ксении Собчак в коттеджном поселке Подмосковья «Горки-8» прошел обыск в рамках уголовного дела о вымогательстве в отношении ее коммерческого директора Кирилла Суханова, которого задержали днем ранее. По данным ТАСС, в этот момент у Собчак «никакого процессуального статуса» не было, официальной информации о ее статусе в деле о вымогательстве нет до сих пор.

Во время обыска Собчак, вероятно, была уже не в России. РИА «Новости» и ТАСС, ссылаясь на неназванные источники, сообщили, что в ночь на 26 октября она выехала в Литву через Минск.

«Она выехала из Москвы еще ночью. При этом она вчера купила авиабилеты через интернет в Дубай, сегодня — в Турцию. Это она сделала, чтобы запутать оперативников. В итоге же она въехала в Литву через Беларусь», — сказал 26 октября собеседник ТАСС.

ТАСС при этом уточнял, что на момент отъезда Собчак оперативники уже получили постановление следователя о ее задержании.

В сети также распространилось видео обыска дома Собчак. На кадрах силовики проверяют салон и осматривают бардачок автомобиля марки Mercedes. За этим наблюдает ее муж, режиссер Константин Богомолов.

Источники ТАСС утверждают, что Собчак стала подозреваемой по делу о вымогательстве в особо крупных размерах. Адвокат Сергей Бадамшин отмечает, что пока процессуальный статус журналистки не ясен.

Потерпевшим по делу о вымогательстве стал глава «Ростеха» Сергей Чемезов. Заявление написали Чемезов и некто Болдухаев.

При этом в 2018 году Чемезов, вероятно, поддерживал выдвижение Собчак в президенты. В 2019 году издание «Проект» сообщало, что кампанию журналистки спонсировал предприниматель Сергей Адоньев, который, вероятно, обсуждал выдвижение журналистки с Чемезовым, а тот, в свою очередь, — с Владимиром Путиным.

Что за дело о вымогательстве?

О деле стало известно, когда 25 октября был задержан коммерческий директор медиахолдинга Ксении Собчак «Oсторожно Media» Кирилл Суханов. Его задержали в ресторане Regent в гостинице «Арбат». Источник VarlamovNews утверждает, что Суханов встречался с одним из клиентов, который хотел купить «блок на негатив» в телеграм-каналах Собчак. Клиент оказался подставным, и на Суханова завели уголовное дело по статье о вымогательстве. Утром 26 октября в доме у Суханова прошел обыск.

«Я и вся моя редакция расцениваем это как очередное давление на журналистику в стране. К нам не за что докопаться, и это их бесит. Они постоянно задерживают моих журналистов. Теперь они взялись за Кирилла и шьют ему дело», — комментировала Собчак задержание Суханова 25 октября, до того, как появилась информация о том, что и сама она стала подозреваемой по этому делу.

Днем 26 декабря стало известно, что вместе с Сухановым по тому же делу задержан экс-главред Tatler Ариан Романовский (по паспорту Кузьмин). Им обоим предъявили обвинение в вымогательстве в особо крупном размере. Вечером 26 октября суд избрал Суханову меру пресечения — его отправили в СИЗО до 24 декабря.

Согласно материалам дела, Суханов и Романовский требовали у Чемезова 11 миллионов рублей за удаление постов в телеграм-канале «Тушите свет». Этот канал позиционирует себя как «новый светский дневник». Один из последних постов в канале — о том, как экс-министр по координации деятельности «Открытого правительства» Михаил Абызов, который сейчас также находится под следствием, содержит бывшую жену.

Суханов отрицает причастность к телеграм-каналу. «Уважаемый суд, во-первых, я готов принести публичные извинения перед потерпевшими. Я готов признать вину в получении 800 тысяч рублей. А вот относительно остальных 11 миллионов, нужно отметить, что я не имею никакого доступа к данному каналу», — сказал Суханов в суде (цитата по «Медиазоне»).

Защита Суханова просила суд отпустить его под залог в четыре миллиона рублей. За Суханова также внесли поручительства — автором одного из них стал музыкант Митя Фомин.

Заседание по избранию меры пресечения Романовскому состоится позднее.

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