«Я выполнила все, все договоренности, чтобы было смягчение». Коммерческого директора «Осторожно, Media», принадлежащего Собчак, приговорили к семи с половиной годам колонии 

Кирилла Суханова — коммерческого директора «Осторожно, Media», принадлежащего Ксении Собчак, — приговорили к семи с половиной годам колонии строгого режима. Его признали виновным в вымогательстве 11 миллионов рублей у главы «Ростеха» Сергея Чемезова. Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости».

Два других фигуранта этого дела — бывший главный редактор российской версии журнала Tatler Ариан Романовский и журналист Тамерлан Бигаев, которые были авторами телеграм-канала «Тушите свет» — получили по семь лет заключения в колонии строгого режима. По версии следствия, Суханов попросил деньги у Чемезова за установку так называемого «блока на негатив» в телеграм-канале «Тушите свет».

«Нет слов. Это не просто несправедливость. Это гораздо больше. Я выполнила все, все договоренности, чтобы было смягчение. Зачем вы ломаете жизнь людям? За что? 7,5 лет ????? За что такая несоразмерность ???? Просто отомстить?» — прокомментировала приговор Собчак.

Суханова и Романовского задержали в конце октября 2022 года, Бигаева — в ноябре. В рамках этого дела силовики также обыскали дом Собчак. Позже она извинилась за коллег перед Чемезовым.

В июле прошлого года суд закрыл процесс по этому делу. На этом настаивал представитель главы «Ростеха».

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