Госкомпания «Ростех», которая с начала войны в Украине поставляет российской армии танки, параллельно пытается ввести цензуру в телеграме и избавиться от негативных новостей о компании и ее главе Сергее Чемезове. Этим направлением руководит директор по особым поручениям «Ростеха» Василий Бровко, выяснили журналисты «Медузы» и The Bell. А для деанонимизации авторов телеграм-каналов корпорация использует специальный софт «Охотник», который в будущем планирует продать силовикам. «Холод» пересказывает главное из расследования журналистов.

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«Ростех» — госкорпорация, созданная в 2007 году. Она разрабатывает, производит и экспортирует высокотехнологичное оружие, продукцию машино- и авиастроения, а также радиоэлектронику и многое другое. Компании принадлежат доли в других крупных организациях: среди них, например, «АвтоВАЗ» и «КамАЗ».

Сергей Чемезов возглавляет «Ростех» с его основания. В 2014 году он попал под санкции США и Евросоюза, в 2015-м — под санкции Канады, в 2020-м — Великобритании и Швейцарии, а затем — Австралии и Японии. Чемезова называют другом Владимира Путина и одним из самых влиятельных людей в России.

При этом в последние годы в российских телеграм-каналах публикуется большое количество компромата на Чемезова и «Ростех». Например, утверждалось, что «Ростех» использует в своих разработках зарубежные, а не уникальные технологии. А некоторые каналы рассказывали про схемы, по которым из компании выводятся деньги за границу. По данным «Медузы» и The Bell, только в августе 2022 года госкорпорацию и ее начальника в телеграме упоминали более шести тысяч раз, часто — в негативном контексте.

Владельцы нескольких телеграм-каналов рассказали журналистам, что сотрудники «Ростеха» начали особенно пристально следить за публикациями о компании в соцсетях после начала войны в Украине. Они связали это со стремлением госкорпорации «навести полный порядок и взять каналы под контроль».

«Блок на негатив»

На создателей анонимных российских телеграм-каналов начали массово заводить уголовные дела летом 2022 года, пишут «Медуза» и The Bell. Во всех случаях их обвиняют в вымогательстве денег за «блок на негатив» — когда телеграм-каналы соглашаются не писать негативные посты о ком-либо в обмен на денежное вознаграждение.

Работало это так. «До [массовых] арестов админов было три вида [платных] услуг: “Иван Иваныч — молодец, политик, лидер и борец”, “Иван Иваныч — полное говно” и “блок на любое упоминание Иван Иваныча”», — объяснил журналистам один из авторов собственного популярного телеграм-канала.

По словам руководителя одного из рекламных агентств, сотрудничающих с телеграм-каналами, раньше эта услуга интересовала всех, даже крупные банки. Однако теперь владельцы каналов станут гораздо реже брать деньги за «блок», а спрос на это снизится, прогнозируют игроки рынка.

«Раньше такая услуга, как “блок”, была общедоступной, теперь ее почти нет, — сказал владелец неназванного крупного телеграм-канала. — Потому что [после арестов] все испугались и проще не брать деньги, поскольку непонятно, как это аукнется».

11 миллионов рублей за удаление поста

«Медуза» и The Bell выяснили, что с именно лета прошлого года — когда начались аресты создателей телеграм-каналов — «Ростех» начал активно бороться с «неудобными» постами. «Они [владельцы телеграм-каналов], грубо говоря, задрали, — сказал журналистам один из работников “Ростеха”. — С некоторыми — очень борзыми — было принято решение вести себя так».

«Очень борзыми», вероятно, посчитали Ариана Романовского, Тамерлана Бигаева и Кирилла Суханова — сотрудников телеграм-канала «Тушите свет». На них завели уголовное дело о вымогательстве в особо крупном размере. С октября 2022 года все трое находятся в СИЗО. По версии следствия, они вымогали 11 миллионов рублей у главы «Ростеха» Сергея Чемезова.

Дело возбудили после того, как в телеграм-канале «Тушите свет» появился пост о праздновании дня рождения угольного магната Андрея Бокарева, на который пришел в том числе Чемезов. Глава «Ростеха» поручил своим подчиненным связаться с администраторами телеграм-канала и удалить пост.

Согласно показаниям директора по особым поручениям «Ростеха» Василия Бровко, в обмен на удаление поста и просьбу больше ничего не писать про Чемезова сотрудники канала «Тушите свет» потребовали 11 миллионов рублей. Одного из них задержали в момент получения части денег в ресторане.

Канал «Тушите свет» продюсировала и, вероятно, контролировала Ксения Собчак — сама она это отрицала. Через два дня после ареста одного из сотрудников канала силовики пришли к ней домой с обыском, но журналистка вовремя уехала из России. Впрочем, через полторы недели она вернулась, чтобы попасть на прием к Сергею Чемезову, «поговорить с ним» и «попросить отпустить своих ребят под домашний арест». По другой версии, Собчак ходила к Чемезову, чтобы «максимально отмазаться» от любого участия в деятельности проекта «Тушите свет».

Журналисты отмечают, что к главе «Ростеха» она «прорывалась с большими сложностями». Знакомый Собчак рассказал «Медузе» и The Bell, что Чемезов обещал ей помочь — в обмен на «покаянное письмо». Собчак в итоге сделала соответствующее заявление, в котором выразила «искренние сожаления», что «действия ее коллег нанесли вред Чемезову Сергею Викторовичу». «Политического контекста тут нет», — также написала Собчак.

Несмотря на это, Романовский, Бигаев и Суханов до сих пор остаются в СИЗО. Попасть к Чемезову еще раз Собчак не смогла.

Это не единственный подобный случай. По данным журналистов, «Ростех» смог натравить силовиков на администраторов еще нескольких политических телеграм-каналов. Например, в августе задержали трех администраторов сети каналов, наиболее известной по проекту «Выпускайте кракена», а в сентябре под арест попали администратор канала «Кремлевский мамковед» и владелец небольшой региональной сети пабликов из Ульяновска. Все эти дела появились с подачи Василия Бровко.

Директор по особым поручениям

Василия Бровко журналисты называют ответственным за борьбу с анонимными телеграм-каналами. Сейчас он занимает пост директора по особым поручениям. Эту должность в «Ростехе» создали специально для него.

Бровко всегда симпатизировал власти, пишут издания. «Василий был целеустремленным до гротеска молодым человеком: он всегда стоял на прогосударственных позициях, — рассказал о нем журналист Олег Кашин. — Но одновременно с этим производил колоссальное впечатление человека, который сам себя сделал и за которым нет мохнатой лапы».

В 2006-м Бровко стал продюсером политического блока развлекательного телеканала О2ТВ. В 2008-м он, Тина Канделаки и «летописец» Путина журналист Андрей Колесников запустили шоу на YouTube «Нереальная политика», в котором обсуждали общественно-политические темы с героями светской хроники. В конце января того же года Бровко основал пиар-агентство «Апостол», в котором они работали с Канделаки: он — до 2013 года, она — до 2015-го.

После этого Бровко пригласили работать в «Ростех», а в 2015 году он и Канделаки поженились. Знакомый топ-менеджера «Роснефти» рассказал «Медузе» и The Bell, что Бровко Чемезову порекомендовал бизнесмен Владимир Кехман.

«Чемезов решил, что Бровко “классный молодой мальчик, который разбирается в пиар-технологиях”. Он приходит с готовыми презентациями — все блестит, все переливается, — два часа показывает цифры в PowerPoint. Руководителям типа Чемезова такие вещи очень заходят», — говорит знакомый Бровко.

Сначала Василий возглавил службу коммуникаций «Ростеха». В 2014-м он отвечал в компании не только за пиар, но и за IT. А через два года Бровко занял свою теперешнюю должность. «Сейчас Бровко курирует все телеграм-каналы, которые хоть что-то пишут о “Ростехе”», — рассказал журналистам давний знакомый главы корпорации. По его словам, Бровко может зайти к Чемезову «не каждый день, но через день — точно».

«Охотник»

Еще в 2021 году концерн «Автоматика», который принадлежит «Ростеху», купил разработку петербургской компании T.Hunter. Проект получил название «Охотник». Это информационно-аналитическая платформа для анализа по открытым данным, которую можно использовать, чтобы расследовать киберпреступления. «Медуза» и The Bell выяснили, что «Охотника» можно также применять, чтобы узнать, кто владеет тем или иным телеграм-каналом.

По словам собеседника авторов расследования, знакомого с деталями разработки «Охотника», софт способен с помощью собственной нейросети установить аккаунты администраторов и владельцев пабликов. Окончательно установить их личности он может по номерам мобильного телефона, геолокации и IP-адресам.

Собеседники журналистов сравнили «Охотника» с известным на рынке «пробива» телеграм-ботом «Химера». «Охотник» уникален тем, что для него силовики предоставляют доступ к своим обновляемым базам данных. Другие программы используют слитые базы, где много устаревшей информации.

The Bell и «Медуза» пишут, что «Ростех» совместно с «Национальной инжиниринговой корпорацией» и T.Hunter планирует продать «Охотника» силовикам.

Чтобы давить на неугодные телеграм-каналы, «Ростех» использует в том числе бывших сотрудников спецслужб и людей, которые на первый взгляд не связаны с госкорпорацией. Например, переговоры с администраторами паблика «Тушите свет» вел Андрей Балдухаев — он работает на Виталия Мащицкого — друга и бизнес-партнера Чемезова. Кроме того, источник авторов расследования утверждает, что, помимо Бровко, телеграмом в «Ростехе» занимается бывший сотрудник управления ФСБ по Самарской области Павел Селезнев.

В феврале 2023 года был арестован владелец телеграм-канала «Новый век» Александр Гусов — по подозрению в вымогательстве. Следствие назвало его учредителем анонимного канала «ВЧК-ОГПУ». На одном из заседаний по делу Гусова назвали имя «потерпевшего» — давнего знакомого Чемезова, угольного магната и сооснователя компании Yota Альберта Авдоляна. Он обвинил Гусова в вымогательстве 12 миллионов рублей за тот самый «блок на негатив».

Посредником при передаче этих денег был Алексей Щеглов. Журналисты называют его «доверенным лицом Авдоляна». В своих показаниях Щеглов заявил, что с 2020 по 2023 год ежемесячно передавал Гусову 350 тысяч рублей. Более подробной информации о сути обвинения нет.

The Bell и «Медуза» установили, что Алексей Щеглов, предположительно, служил в ФСБ и был штатным сотрудником управделами президента России. Кроме того, он работал в компании, у которой было совместное предприятие с «Ростехом».

«Самый народный мессенджер»

Пытаясь «навести порядок» в телеграме, «Ростех» может столкнуться с конкурентами, пишут журналисты. По их данным, сейчас практически все крупные политические медиа в России контролируются несколькими влиятельными группами. Каждой из них принадлежит «сетка» телеграм-каналов, между которыми координируется публикация рекламы и компромата.

Собеседники «Медузы» и The Bell выделили несколько важных групп. Среди них — учрежденное правительством Москвы АНО «Диалог», бывшая пресс-секретарь Росмолодежи Кристина Потупчик, главред RT Маргарита Симоньян, каналы «военкоров», РИА ФАН и Евгения Пригожина, а также каналы Ксении Собчак и Рамзана Кадырова.

The Bell и «Медуза» пишут, что телеграм стал одной из важнейших площадок для политических медиа в России. За год войны суточная аудитория соцсети выросла с 25,5 миллиона пользователей до 48,4 миллиона. По итогам 2022 года телеграм впервые смог обогнать вотсап по объему трафика и стал «самым народным мессенджером»: его ежедневно используют около 40% интернет-пользователей в России.

В связи с этим серьезно вырос и рекламный рынок в телеграме. Только из официальных оценок следует, что за 2022 год продажи рекламы в мессенджере могли составить 45 миллиардов рублей. Но каков объем рынка в реальности, никто не знает: администраторы телеграм-каналов предпочитают получать оплату в криптовалюте или наличными.