Администратора телеграм-канала «Кремлевский мамковед» приговорили к реальному сроку за вымогательство у топ-менеджера Ростеха

Хамовнический суд Москвы приговорил к двум годам и шести месяцам колонии администратора телеграм-канала «Кремлевский мамковед» Станислава Садовова. Его признали виновным в вымогательстве в особо крупном размере (пункт «б» части 3 статьи 163 УК). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Там уточнили, что Садовов вымогал деньги у топ-менеджера Ростеха Василия Бровко «под угрозой распространения ложных, дискредитирующих и позорящих сведений, которые могут причинить существенный вред правам и законным интересам потерпевшего и его близких».

Как отмечает ТАСС, Садовов стал уже пятым человеком, осужденным за вымогательство денег у Бровко. Так, в ноябре 2023 года два с половиной года колонии за это назначили создателю и администратору телеграм-канала «Как-то вот так» Анатолию Спирину из Ульяновска. А в мае того же года по восемь лет получили администраторы телеграм-каналов «Проект "Сканер"» и Riddle Алексей Слободенюк, Евгений Москвин и Владислав Малушенко.

8 февраля 2024 года обвинение попросило суд приговорить коммерческого директора «Осторожно, Media» Кирилла Суханова к восьми годам строгого режима.

Двум другим фигурантам этого дела — авторам телеграм-канала «Тушите свет» Ариану Романовскому и Тамерлану Бигаеву — сторона обвинения просит назначить по семь с половиной лет колонии строгого режима.

Всех троих обвиняют в вымогательстве у главы Ростеха Сергея Чемезова 11 миллионов рублей. По версии следствия, Суханов попросил деньги у чиновника за установку «блока на негатив» в телеграм-канале «Тушите свет». Ранее Ксения Собчак извинилась за своих коллег перед Чемезовым.

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