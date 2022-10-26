В загородном доме Ксении Собчак проходит обыск. Ранее стало известно, что задержан ее коммерческий директор

Как сообщает ТАСС, в доме у журналистки Ксении Собчак в Подмосковье проходит обыск.

«У Собчак проводятся обыски по делу о вымогательстве, в рамках которого задержан ее коммерческий директор Кирилл Суханов. У самой Собчак никакого процессуального статуса нет», — сказал собеседник агентства.

Сама Собчак пока не комментировала информацию об обысках.

Накануне стало известно, что задержан ее коммерческий директор Суханов. Как передавал источник VarlamovNews, это произошло 25 октября в одном из московских ресторанов, где Суханов якобы встречался с одним из клиентов, который хотел купить «блок на негатив» в телеграм-каналах Собчак. Клиент оказался подставным, и на Суханова завели уголовное дело по статье о вымогательстве.

Собчак назвала новость о задержании Суханова «бредом, смехом и нонсенсом». «Я и вся моя редакция расцениваем это как очередное давление на журналистику в стране. К нам не за что докопаться, и это их бесит. Они постоянно задерживают моих журналистов. Теперь они взялись за Кирилла и шьют ему дело», — написала она.

Источник: ТАСС, Кровавая барыня, VarlamovNews

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