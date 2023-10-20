Можно ли говорить о провале контрнаступления ВСУ? И чего ждать на фронте в 2024 году?

Майкл Кофман — один из наиболее авторитетных западных военных аналитиков. С начала полномасштабного вторжения России в Украину он сам неоднократно ездил туда, чтобы наблюдать за происходящим и общаться с украинскими военными напрямую. Кофман поучаствовал в еженедельном подкасте War on the Rocks. «Холод» пересказывает главное из эпизода 18 октября 2023 года, где обсуждается обстановка на фронте, а также прогнозы на ближайшие месяцы.

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Что с наступлением Украины?

Достижения ВСУ невелики, но наступление еще не окончено. Будет еще пара «интересных» недель до осенней распутицы, когда на боевые действия станет сильно влиять погода.

В пророссийских телеграм-каналах появилась информация, что украинские военные копят силы для еще одного рывка к Токмаку и, возможно, для форсирования Днепра. Но это было бы очень рискованно. Нет уверенности, что ВСУ действительно пойдут на такие шаги. Возможно, это попытка растянуть российские позиции.

В ходе этого наступления Украине удалось освободить не очень большую территорию, но успех операции измеряется не только линиями на карте. Например, обычно наступающая сторона несет бо́льшие потери, чем обороняющаяся. В этом смысле украинское наступление можно считать достаточно успешным при имеющихся ресурсах: за месяцы наступления ВСУ Россия потеряла не меньше техники и людей.

Хотя цели, поставленные перед операцией, пока не достигнуты, говорить о бессмысленности наступления не стоит. Вероятно, если бы наступления не было, Россия бы использовала это время, чтобы накопить силы для продвижения вглубь Украины.

В каком состоянии российская армия?

Последнюю неделю российские военные пытаются перехватить инициативу, устроив локальное наступление в Авдеевке (на Донецком направлении). Однако эта атака показывает, что сейчас российская армия не в состоянии вести наступательные операции.

В боях за город Россия потеряла значительное количество военной техники, пока добившись только локальных успехов. Если российские военные сосредоточатся на Авдеевке, она может стать вторым Бахмутом — военные действия могут завязнуть на несколько месяцев и превратится в войну на истощение.

Бои за Авдеевку показали, насколько сложно проводить операции против хорошо подготовленной обороны. Авдеевка хорошо защищена: линию обороны украинские военные готовили еще с 2014 года. Похожим образом могла бы выглядеть летняя атака ВСУ, если бы Украина следовала советам США: смирилась с большими потерями техники и людей и попыталась прорвать российскую оборону во что бы то ни стало. Вероятно, и результат был бы схожим.

При этом армия России, безусловно, адаптируется и учится на своих ошибках. Наступление на Авдеевку скорее похоже на скоординированную операцию первых недель войны, чем на провальные зимние атаки.



России в любом случае потребуется еще одна мобилизация, как минимум для ротации, которую ждут сотни тысяч измотанных военнослужащих.

Ракеты ATACMs изменят ход войны?

Союзники передали Украине старую модификацию ракет. Современные ATACMs могут преодолевать расстояние в 300 километров, а Украине достались те, что можно использовать на дальности до 165. Эти снаряды предназначены для уничтожения живой силы и техники на открытой местности. Целями уже стали российские вертолеты К-52 и Ми-28, базировавшиеся в Луганской области, которые последние месяцы доставляли ВСУ много проблем.

Несмотря на то что обсуждение поставок продолжалось довольно долго, российская армия не успела к ним подготовиться и придерживается своей линии — реагировать на угрозы уже после того, как они возникнут.

Тем не менее ATACMs вряд ли серьезно повлияют на ход боевых действий. Гораздо большего эффекта можно было достичь, если бы США предоставили Украине эти ракеты полгода назад, в начале украинского наступления.

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Харьковскую область в октябре 2023 года. Фото: Офис Президента Украины

Как стороны справляются с дефицитом боеприпасов?

Войну в Украине называют войной артиллерий. В 2022 году стороны не жалели снарядов: например, Россия выпустила около восьми миллионов. В 2023 году обе стороны столкнулись с дефицитом.

Последние месяцы российским войскам не хватало боеприпасов, и они использовали артиллерию экономно. После этого Россия обратилась за помощью к Северной Корее.

Боеприпасы, которые производит Северная Корея, менее качественные, чем западные. Но в этой войне важнее оказывается не качество, а количество. Кроме Северной Кореи, Россия закупает боеприпасы у Ирана, а также инвестирует деньги в другие страны, чтобы там наращивали мощности по производству. Растет и производство внутри страны. Всего этого еще недостаточно для закрытия всех потребностей в боеприпасах, но первые результаты уже заметны, а производство будет наращиваться в 2024 году.

У Украины ситуация тяжелее. Еще в марте 2023 года европейские страны договорились о том, чтобы поставить Украине миллион артиллерийских снарядов. Вероятно, этого хватит для поддержания военного паритета в следующем году. Но для еще одного наступления Украине потребуется больше ресурсов.

Однако, учитывая возросшие темпы производства внутри России и поставки со стороны Северной Кореи, у Украины в 2024 году не будет решающего преимущества при ведении огня. Чтобы получить его, стране потребуется больше поставок от союзников, а политическая ситуация перед выборами в США складывается таким образом, что энтузиазм по поводу поддержки Украины может существенно снизиться.

Кроме того, нехватка боеприпасов заставляет российских генералов корректировать стратегию и чаще полагаться не на большое количество выстрелов, а на использование высокоточных управляемых снарядов. Это может стать проблемой для Украины уже в следующем году.

Какие прогнозы можно сделать на 2024 год?

Россия накапливает запасы ракет. Вероятно, стоит ожидать еще одного массированного удара по инфраструктуре Украины, как это было прошлой зимой. В таком случае вырастает значение противовоздушной обороны. Судя по всему, Киев защищен достаточно хорошо, но другие регионы страны, в том числе южные, нет.

Распространившийся на Западе нарратив о том, что Россия уже не сможет выиграть войну или что у России скоро закончатся деньги, негативно влияет на ситуацию. В следующем году Россия будет тратить на оборону и национальную безопасность больше, чем когда-либо со времен распада СССР. Это не значит, что Россия сможет добиться решающей победы, но остальному миру рано прекращать поток помощи Украине.

Медлительность и США, и европейских стран негативно сказывается на способности Украины достигать успехов в этой войне.