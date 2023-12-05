Почему провалилось контрнаступление Украины

Американское издание Washington Post подготовило большой материал об украинском контрнаступлении. Три месяца в Вашингтоне, Лондоне, Брюсселе, Риге, Киеве и вблизи линии фронта в Украине журналисты беседовали с десятками высокопоставленных чиновников из Украины, США и европейских стран. Получилась не только подробная история о ходе контрнаступления, но и разбор причин его провала. «Холод» пересказывает главное из этого материала.

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Американские военные принимали активное участие в планировании операции

Украинские, американские и британские военные провели восемь крупных настольных военных игр, чтобы разработать план контрнаступления.

Участники играли за российские или украинские войска. Поведение и мощности российских сил были смоделированы на основе информации украинской и союзной разведки. Поведение украинских сил было смоделировано с учетом их реальных ограничений в живой силе и боеприпасах.

При планировании контрнаступления использовали специализированное программное обеспечение для военных игр, электронные таблицы Excel и даже просто перемещали фигуры по карте. Моделирование включало в себя и мелкие упражнения, каждое из которых было сосредоточено на определенном элементе боя. Выводы, сделанные на основе моделирования, учитывались в реальном плане кампании.

Высшие должностные лица, в том числе бывший председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли и командующий сухопутными войсками Украины генерал-полковник Александр Сырский, присутствовали на нескольких симуляциях.

Военная техника ВСУ в районе Авдеевки, 1 декабря 2023 года. Фото: Ozge Elif Kizil / Anadolu / Vida Press

США и Украина не сошлись во мнении, когда начинать контрнаступление

В Пентагоне хотели, чтобы наступление началось в середине апреля — это помешало бы России в укреплении позиций. Украинцы колебались, утверждая, что они не готовы начинать контрнаступление без дополнительного вооружения и подготовки.

В конце апреля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг встретился с Зеленским в Киеве, чтобы обсудить подготовку к контрнаступлению. Столтенберг хотел узнать, как продвигается оснащение и обучение украинских войск. Зеленский сказал, что к концу апреля бригады будут укомплектованы на 80–85%, но этого недостаточно, чтобы одновременно защищать восток страны и при этом наступать на юг.

Украина, по словам Зеленского, также нуждалась в большем количестве бригад и в более современном вооружении, в том числе в самолетах. К примеру, устаревшие истребители МиГ-29 могли обнаруживать цели в радиусе 64 километров и вести огонь на расстоянии 32 километров. Тем временем российские Су-35 могли распознавать цели на расстоянии более 145 километров и сбивать их на расстоянии до 120 километров. Украинские чиновники настаивали на том, что стране нужны поставки американских истребителей F-16.

Чиновники в США, в свою очередь, посчитали, что лучше закупить транспортные средства, ПВО или боеприпасы, чем поставить несколько самолетов стоимостью 60 миллионов долларов. По их словам, эти самолеты не могли обеспечить превосходства в воздухе, которого так ждала Украина.

В итоге только в мае Байден уступил. Он дал европейским странам необходимое разрешение на предоставление Украине американских F-16. Но поставка техники и обучение пилотов займут больше года — это слишком поздно для нынешнего контрнаступления.

Расхождения были и тактические

Американские военные были уверены, что массированная лобовая атака по одному направлению на юге Украины приведет к решающему прорыву. Украина же атаковала сразу по трем направлениям, полагая, что это растянет российские силы.

Военные чиновники США призывали подавлять противника с помощью артиллерии, пока механизированные сухопутные войска продвигались бы к своей цели. Они утверждали, что это единственный способ добиться успеха в условиях современной войны. Однако украинские официальные лица заявили, что большое количество дронов по обе стороны линии фронта — это главный фактор, мешающий как украинцам, так и российским войскам завоевать значительные позиции в течение нескольких месяцев. Дроны могли легко обнаруживать и поражать артиллерийские батареи, что сделало их чрезвычайно опасными для наступающих войск.

28 августа 47-я бригада Украины освободила село Работино, но не смогла продвинуться дальше. Десантно-штурмовые подразделения 10-го корпуса, которые вошли в село, также не добились успеха. На юге, где украинские морские пехотинцы вели наступление на Бердянск, после освобождения сел Старомайорское и Урожайное продвижения тоже не случилось. В результате украинские силы остались далеко как от Бердянска, так и от Мелитополя, который также входил в планы по освобождению.

Самые жестокие бои этим летом развернулись под Бахмутом. Украинские военные рассчитывали, что восстановление контроля над деревней Клещеевка откроет доступ к достижению огневого превосходства на южных окраинах города. Но в итоге это не привело к существенным изменениям ситуации под Бахмутом.

Моделирование на основе военных игр привело участников к выводу, что украинские силы в лучшем случае смогут достичь Азовского моря на юге Украины и разрезать российские войска за 60–90 дней. Но в итоге украинские войска продвинулись всего на 19 километров. Главнокомандующий ВСУ Залужный теперь признает, что война зашла в «патовую ситуацию».

Солдаты украинской армии под Авдеевкой, 28 ноября 2023 года. Фото: Ozge Elif Kizil / Anadolu / Vida Press

Просчеты ВСУ

Американские официальные лица считали, что украинские войска должны перебросить больше сил на юг, где шли ожесточенные бои. Они опасались, что противник попытается уничтожить украинские машины разминирования, но считали, что их можно замаскировать, например, с помощью дыма.

Однако убедить ВСУ поменять тактику Вашингтону оказалось непросто. Одним из офицеров, который делал это, был генерал Кристофер Каволи, глава Европейского командования США. Он курировал большую часть усилий Пентагона по обучению и оснащению украинской армии.

При этом Каволи несколько месяцев не мог напрямую связаться с Залужным, сообщают источники в американской армии. Высокопоставленный украинский чиновник отметил, что Залужный на протяжении всей военной кампании общался с американским генералом Милли, который к августу тоже несколько разочаровался в контрнаступлении.

Остались вопросы у американцев и к личному составу ВСУ. Так, украинская 47-я бригада была создана в начале войны для подготовки к боевым действиям весной и летом. В январе 2023 года солдат отправили на обучение в Германию. Бригада состояла из молодых солдат без боевого опыта, а ее руководство было очень молодо. Командиру было всего 28 лет, а его заместителю — 25. Их молодость считалась преимуществом, поскольку они могли быстро усвоить тактику НАТО и на них не повлияли советские способы ведения войны (которые все еще используются в некоторых частях украинской армии).

Отметили американцы и просчеты в тактике разминирования полей перед боем. В Запорожской области российские войска построили ключевые оборонительные сооружения на возвышенностях, откуда они могли легко атаковать украинские колонны. Машины разминирования у ВСУ всегда возглавляли колонны, и их первыми атаковали с помощью разведывательных дронов.

В первые дни боев около 60% украинского оборудования по разминированию было повреждено или уничтожено. Украинские официальные лица признали, что тактика, основанная на танковых прорывах, не сработала. Они были вынуждены изменить тактику, сосредоточившись на ручном разминировании в темноте, а также использовании артиллерии и авиации для подавления российских позиций.

Итоги

В начале октября 47-я бригада после небольшой передышки в боях вновь перешла в контрнаступление. Зеленский пообещал, что Украина продолжит наступление зимой, когда погода еще больше затруднит любое продвижение.

Но к концу октября войска 47-й дивизии внезапно были передвинуты на восток, чтобы защитить северный фланг Авдеевки. Туда же увели и западное вооружение — немецкие танки «Леопард» и американские боевые машины пехоты «Брэдли». Перебазирование в Авдеевку стало для бригады сигналом о том, что операция в Запорожье заморожена. Согласно спутниковым снимкам, российские военные в тылу летом и осенью продолжали строить оборонительные укрепления. Вокруг села Романовское, к юго-востоку от Работино, были установлены противотанковые рвы и три ряда бетонных пирамид, чтобы препятствовать дальнейшим попыткам Украины продвинуться.

1 ноября генерал ВСУ Залужный признал то, что ранее все боялись признать публично: война зашла в тупик. «Скорее всего, — сказал он, — никакого глубокого и красивого прорыва уже не будет».

В итоге обе стороны обвинили друг друга в ошибках и просчетах. Военные чиновники США сказали, что Украина не владела базовой военной тактикой, включая использование наземной разведки для определения плотности минных полей. Украинские официальные лица заявили, что американцы, похоже, не понимают, как ударные дроны и другие технологии изменили поле боя.

Украина вернула себе лишь около 500 квадратных километров территории — ценой тысяч убитых и раненых, а также миллиардов долларов западной военной помощи только в 2023 году.