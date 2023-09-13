В результате удара по Севастополю повреждены большой десантный корабль и подлодка — ВСУ

ВСУ подтвердили нанесение ракетного удара по Севастополю в ночь на 13 сентября. В Главном управлении разведки Минобороны Украины утверждают, что повреждения получили большой десантный корабль и подлодка.

«А пока оккупантов „штормит“ и они до сих пор приходят в себя от ночной бавовны в Севастополе, благодарю пилотов Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины за отличную боевую работу! Продолжение следует…» — написал в своем телеграм-канале командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук.

В свою очередь, российский телеграм-канал Grey Zone, близкий к ЧВК Вагнера, пишет, что «существенно» поврежден большой десантный корабль «Минск» и подводная лодка Ростов-на-Дону.

Ранее российское Минобороны сообщило об ударе десятью украинскими крылатыми ракетами по судоремонтному заводу в Севастополе. По данным ведомства, семь ракет удалось сбить, а остальными тремя были повреждены два находившихся на ремонте корабля.

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