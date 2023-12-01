Силовики назвали терактом взрыв в тоннеле на БАМ — «Коммерсантъ»

Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте квалифицировало как теракт взрыв и возгорание поезда в Северомуйском тоннеле на Байкало-Амурской магистрали (БАМ) 29 ноября и возбудило уголовное дело по соответствующей статье (часть 1 статьи 205 УК). Об этом пишет газета «Коммерсантъ», ссылаясь на свой источник.

Ранее украинские СМИ сообщали, что за взрывом в тоннеле на БАМ стоит СБУ. Источник издания «Украинская правда» в спецслужбе отметил, что взорванный тоннель — «фактически единственный серьезный путь железнодорожного сообщения между Россией и Китаем», который используется в том числе для военных поставок.

29 ноября о задымлении в Северомуйском тоннеле сообщили «Российские железные дороги». По данным компании, в этот момент там проходил грузовой поезд. Как сообщалось, машинисты заметили «задымление одной из цистерн с дизельным топливом». Всего в составе было более 40 цистерн, в том числе с авиационным топливом, утверждал телеграм-канал Baza.

По словам источника «Коммерсанта», «предварительно установлено, что возгорание цистерны с топливом стало следствием подрыва неустановленного взрывного устройства, находящегося, предположительно, под вагоном».

Российские власти пока никак не комментировали сообщения о том, что взрыв в Северомуйском тоннеле был терактом, организованным СБУ. О возбуждении уголовного дела также официально не сообщалось.

Северомуйский тоннель в Бурятии — самый протяженный железнодорожный тоннель в России. Его длина более 15 километров. Тоннель был открыт в 2003 году и стал альтернативой железнодорожной ветки БАМа, проложенной через горный перевал.

1 декабря СК отчитался о задержании подозреваемого в совершении теракта на железной дороге в Рязанской области. Как утверждает следствие, заложенное им взрывное устройство стало причиной схода с рельсов 19 вагонов грузового поезда 11 ноября.

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