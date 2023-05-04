Ночью 3 мая над куполом Сенатского дворца в Кремле взорвались два беспилотника. Через 12 часов после этого Кремль обвинил Украину в «террористической акции и покушении на президента». Украина отрицает свою причастность. 4 мая эксперты американского Института изучения войны (ISW) заявили, что произошедшее может быть инсценировкой Кремля. Военный эксперт, бывший исследователь Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов рассказал «Холоду», почему он не согласен с этой теорией.

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ПВО в Москве установлена, но ее системная работа не налажена

Один из аргументов ISW — это увеличение комплексов противовоздушной обороны в Москве, которое подтверждается геолокационными снимками. По Москве действительно расставили дополнительные комплексы ПВО, но этого недостаточно для полноценной защиты.

Российская система комплексов противовоздушной обороны изначально рассчитана не на мелкие беспилотники. Она создавалась в советские годы, чтобы противостоять войскам НАТО. Задачей ПВО была защита столицы от ракетно-ядерного удара и других крупных нападений.

Сейчас российской армии надо строить оборонительную систему практически с нуля. Нельзя добиться многого, просто расставив по Москве «Панцири» и С-400 (зенитные ракетно-пушечные комплексы, которые используют в качестве ПВО. — Прим. «Холода»). Системы оказались в незнакомой местности, в городской среде — им нужно научиться различать гражданские беспилотники, которые запускают жители, от военных. Не случайно Собянин ввел запрет на использование любых беспилотников (ограничения на использование дронов на территории Москвы были и раньше, но теперь они ужесточились. — Прим. «Холода»).

В Москве анонсировали создание бригад наблюдения за небом из числа бюджетников — это тоже не от хорошей жизни. Очевидно, что различать такие маленькие цели, как беспилотники, часть из которых даже не металлические, очень сложно. Для создания отлаженной системы ПВО нужно интегрировать эти группы наблюдения в общую работу.

Предположим, группа бюджетников, наблюдающих за небом, что-то увидит. Что она будет дальше делать, куда будет звонить? В полицию? Кто и как быстро сможет отработать этот звонок? Как скоро он сможет дойти по всей цепочке до соответствующего комплекса ПВО?

Можно привести в пример украинскую ПВО, которая сейчас справляется со своими задачами гораздо лучше, чем в начале войны. Украина долгие месяцы на практике вырабатывала свою систему. Информацию о том, что условный иранский «Шахед» летит по какому-то конкретному направлению, пулеметчики оперативно получают через специальное приложение из разных источников: от локационных систем до наблюдателей из числа гражданских лиц. Эта система отрабатывалась через боль и потери, через множество гораздо более успешных налетов. И сейчас мы видим, что она работает достаточно эффективно.

А просто понатыкать ПВО на крыши в центре Москвы и сказать, что мы все сделали, недостаточно. Непроверенная оборонительная система Москвы может и будет давать сбои.

Реакция Кремля скорее беззубая, а не скоординированная

ISW пишет, что Кремль выдал немедленную, последовательную и скоординированную реакцию. Но я с этим не согласен.

Официальные заявления об атаке дронами появились только после того, как в пабликах появились видео с дымом над Кремлем. У российской власти было 12 часов, чтобы выработать какую-то медиастратегию. В заявлении говорится, что дроны были выведены из строя, и тут же появляются видео, где дроны спокойно подлетают к Кремлю и взрываются. На мой взгляд, это не выглядит как эффективный и продуманный ход.

Кадры взрыва беспилотников над Кремлем сейчас во всех СМИ, появились мемы про то, что «СВО идет по плану», — все это выглядит серьезным ударом по престижу российской власти. Думаю, Кремль будет стараться максимально замять эту историю.

Непонятна цель такой инсценировки

Фашистская часть российского общества после беспилотников над Кремлем требует эскалации. Пропагандисты вчера весь день говорили про «красную линию» и про то, что дроны над Кремлем — это безусловный повод для эскалации. При этом Кремль в очередной раз сдержанно говорит, что оставляет за собой право принять «ответные меры». Такая реакция выглядит скорее беззубой.

Кремлю невыгодно тратить запас высокоточного оружия: его у России не так много. Невыгодно и наносить ядерный удар, потому что это переведет ситуацию в мире в другую плоскость, чего российские власти очень не хотят. То есть аргумент, что Кремль пытался этой инсценировкой оправдать будущую эскалацию конфликта, для меня не работает. К тому же ISW сам признает, что у России сейчас нет возможностей и потенциала для эскалации.

Инсценировка невыгодна и для той части российского общества, которая старается быть «вне политики». Когда над Кремлем летят и взрываются беспилотники, это снижает ощущение безопасности: значит, это может произойти где угодно. В таком случае невозможно делать вид, что война где-то далеко, обычные люди понимают, что она где-то рядом. Эта часть общества ожидает от властей безопасности и какой-то стабильности. Но взрыв беспилотника в центре Москвы работает на другую цель. Не случайно в вечерних новостях федерального телевидения не показали кадры, как беспилотник взрывается над Кремлем. Выстрел себе в купол выглядит унизительно, если предположить, что это сделал Кремль.