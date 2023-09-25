Украина заявила об уничтожении верхушки Черноморского флота России

В Силах специальных операций Украины заявили, что из-за удара по базе Черноморского флота в Севастополе погибли несколько генералов, среди которых — командующий флотом Виктор Соколов. Пока провоенные телеграм-каналы утверждают, что это слухи, официальные лица предпочитают не комментировать эту информацию. «Холод» рассказывает, что об этом известно.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наш инстаграм и телеграм.

В пятницу 22 сентября ВСУ отчитались о ракетном ударе по штабу Черноморского флота России в аннексированном Севастополе. Ракетный удар подтвердил назначенный Россией глава Севастополя Михаил Развожаев. В ВСУ заявили, что атака на штаб была проведена во время совещания руководства Черноморского флота России.

В этот же день в Минобороны России отчитались о пяти сбитых над Севастополем ракетах и сообщили, что было повреждено историческое здание штаба Черноморского флота. При этом сначала в ведомстве рассказали, что в результате обстрела погиб один человек, а спустя некоторое время обновили сообщение — военный якобы не погиб, а пропал без вести.

На следующий день, 23 сентября, начальник ГУ разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что среди тяжелораненых из-за удара по штабу погибли по меньшей мере девяти человек из руководящего состава штаба Черноморского флота, а также российские генералы. Буданов назвал двоих пострадавших: командующего группировкой на Запорожском направлении генерал-полковника Александра Романчука и начальника штаба генерал-лейтенанта Олега Цекова. Сообщения о гибели командующего флотом Виктора Соколова Буданов комментировать не стал, заявив, что у ГУР пока нет информации о его состоянии.

25 сентября пресс-служба Сил специальных операций Украины сообщила о повреждении десантного корабля «Минск», «безвозвратных потерях» 62 человек экипажа и гибели 34 российских офицеров, среди которых отдельно был назван «командующий Черноморским флотом».

Крымские провоенные каналы со ссылкой на близкие к оккупационному правительству Севастополя источники заявляют, что Соколов жив: «Командующий ЧФ на службе. Два дня назад проходили консультации с гражданскими ведомствами по ликвидации последствий ракетной атаки штаба флота. По городу запускают слухи, которые активно постят украинские телеграм-каналы».

Кто такой Виктор Соколов

Соколов родился 4 апреля 1962 года в городе Бендеры Молдавской ССР. В 1985 году окончил Высшее военно-морское училище имени М.В. Фрунзе, а затем и две академии — Военно-морскую академию имени Н.Г. Кузнецова и Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации.

В 2016–2017 годы Соколов возглавлял боевой поход отряда кораблей в Сирию. Во главе похода были авианесущий крейсер «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» и атомным ракетный крейсер «Петр Великий».

10 августа 2022 года Соколова назначили временно исполняющим обязанности командующего Черноморским флотом, а в июне 2023 года он получил звание адмирала. Во главе Черноморского флота РФ он сменил Игоря Осипова, назначенного еще до войны. О возможной отставке Осипова СМИ начали писать вскоре после гибели в апреле флагмана флота — ракетного крейсера «Москва».

Черноморский флот принимает активное участие в войне в Украине. В октябре 2022 года главнокомандующий Черноморским флотом Соколов сообщил, что за время войны корабли, подводные лодки и береговые ракетные комплексы флота нанесли удары «по более чем 150 критически важным объектам военной инфраструктуры Украины». По его словам, было произведено больше 400 пусков крылатых ракет, а оружием большой дальности флот нанес «большой урон живой силе, вооружению и военной технике противника». Также Соколов добавил, что были «выведены из строя аэродромные сети, командные пункты, заводы по производству вооружения». Морская авиация, по его словам, провела 31 воздушный бой.

Соколов также докладывал, что флот уничтожил 21 корабль и катер, 6 самолетов и вертолетов, 47 беспилотных летательных аппаратов, а также захватил 13 украинских кораблей и судов. «Как видите, Черноморский флот в ходе участия в специальной военной операции решает поставленные задачи. Всем специалистам-выпускникам интересной работы хватит», — заявил тогда Соколов.