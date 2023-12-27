«Мое гражданство — паскудное стечение обстоятельств»

Война застала сотни тысяч живущих в Украине россиян врасплох: из-за вторжения они лишились возможности спокойно жить, а также столкнулись со сложностями с оформлением документов, позволяющих им оставаться со своими семьями. Введение визового режима с Россией и ужесточение правил получения внутренних документов привели к тому, что тысячи россиян были вынуждены покинуть Украину и лишились возможности вернуться к своим родным. Формально украинские власти сохранили для россиян легальные способы возвращения в страну, однако исход заявок зависит исключительно от СБУ, которая разрешений на въезд почти не дает. В результате сотни разделенных семей не могут воссоединиться, имея законные на то основания. «Холод» рассказывает истории россиян, которые тщетно пытаются вернуться к родным.

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Лариса Ильина (имя изменено) переехала в Москву из родного Северодонецка еще при советской власти. Здесь она вышла замуж, родила дочь и получила красный паспорт — в российской столице легче было найти перспективную работу и прокормить ребенка, особенно после развода. К тому же уехать домой к родителям она не могла, так как они уже помогали ее сестре с маленьким сыном. Несмотря на это, Ильина считает решение остаться в Москве своей «роковой ошибкой» и говорит, что всем сердцем ненавидит Россию, которая принесла ее семье столько горя.

В 2014 году недалеко от дома родителей велись уличные бои: украинская нацгвардия боролась с пророссийскими сепаратистами. Лариса не смогла прорваться через блокпосты, чтобы попрощаться с умирающим отцом и приехала только на его похороны.

«В 2014 году батальон “Айдар”, спонсируемый нашими олигархами, и подразделения нацгвардии быстро выгнал русских из города. Но в ходе полномасштабной войны их натиск ВСУ подавить не удалось, и в считанные месяцы они превратили наш тихий, спокойный город, химический комбинат “Азот”, на котором всю жизнь трудились мои родители, в руины», — рассказывает Ильина.

Вследствии активных боевых действий в Северодонецке мать и сестра Ларисы перебрались в Киев, где арендуют квартиру. Ильина очень хочет вернуться к ним, купить для них отдельную квартиру на вырученные с продажи московского имущества деньги «и не позволить матери, которой важно чувство собственного угла, умереть в съемной квартире».

«Мое российское гражданство — паскудное стечение обстоятельств, я себя россиянкой не чувствую и в одночасье и с радостью избавилась бы от этого красного паспорта, была бы у меня такая возможность», — объясняет Лариса.

Осуществить мечту — выйти из российского гражданства и переехать на родину к семье она хотела еще в 2019 году, но началась пандемия, а затем и полномасштабная война. Подать документы на украинское гражданство Ильина не успела, а теперь не может получить визу: с началом войны Украина разорвала дипломатические отношения с Россией, закрыла свои консульства и посольство в России и ввела визовый режим. Также свою работу на территории страны приостановили визовые центры VFS Global.

Узнав про новые требования и поняв, что податься на украинскую визу из России ей не удастся, в мае 2023 года Ильина поехала в Кишинев. Настроена она была оптимистично, получила новый паспорт, чтобы было куда ставить визу, и уволилась с работы, думая, что в Москву больше не вернется. Однако в украинском посольстве в Молдове ей объяснили, что для подачи документов ей необходим местный ВНЖ.

Поняв, что без него с ней не станут даже общаться, Лариса тем же днем вылетела в Тбилиси (в Грузии граждане России могут подаваться на украинскую визу без местного ВНЖ). Но и там ей не смогли оперативно помочь, посоветовали встать в электронную очередь на подачу документов на сайте (сейчас на сайте посольства Украины в Грузии такая функция россиянам недоступна). Ильина сделала это и улетела обратно в Москву, устроилась на временную работу и стала ждать своей очереди.

В июле Лариса вновь поехала в Грузию и подала документы на визу. А в августе ей на почту пришел отказ в предоставлении визы по причине отсутствия доказательств, подтверждающих ее цель пребывания в Украине (есть в распоряжении редакции). Тогда Ильина снова поехала в Тбилиси и подала апелляцию — документ, в котором указала, что не согласна с решением украинских властей и считает, что оно нарушает права человека. Не помогло и это — в начале сентября отказ пришел и на апелляцию. В попытке понять, почему так произошло, Ильина подписалась на телеграм-канал «Визы в Украину», в котором россияне рассказывали о своих неудачных попытках получить украинскую визу.

«Тогда-то я поняла, что не одна такая, и осознала, что мои шансы когда-либо получить визу не высоки. В этой группе об отказах в предоставлении визы по восьмому пункту, с объяснением, что у них якобы недостаточно оснований на въезд в страну, рассказывали в основном молоденькие девочки, у которых в Украине оставались мужья и дети — граждане Украины», — рассказывает Ильина.

В этом сообществе Лариса познакомилась с россиянкой, которая, как и она, искала способ получить визу в Украину, где у нее жила тяжелобольная мать. Новообретенная подруга потом рассказывала Ильиной, что не успела даже подать документы на визу и только встала в электронную очередь, как из Украины пришли новости о том, что ее мама умерла. Сейчас она просит уже краткосрочную визу, только бы съездить к ней на могилу.

Ильина же собирается еще несколько месяцев пробыть в Москве, накопить денег и вновь попробовать податься на визу — на этот раз из Казахстана. По подсчетам Ильиной, поездка в Астану займет меньше времени и окажется дешевле, чем очередной выезд в Тбилиси.

Массовые отказы

По данным Миграционной службы Украины, по состоянию на февраль 2023 года в Украине проживало более 170 тысяч россиян. У около 16,5 тысяч из них были временные виды на жительство, а у 157 тысяч — основания на постоянное проживание. В эту статистику не вошли россияне, проживающие в Херсонской, Луганской и Донецкой областях Украины, из-за сложностей с подсчетами жителей в этих местностях, продиктованных боевыми действиями.

За последние 10 лет чаще всего украинскую границу россияне пересекали в 2013 году. Тогда в Украину въехало 10,8 миллиона россиян, однако после аннексии Крыма, начала военных действий в Донбассе, а потом и благодаря пандемии число россиян, приезжающих в Украину, с каждым годом стало уменьшаться. В 2020 году в Украину приехало всего 400 тысяч граждан РФ, годом позже всего на 100 тысяч больше — сказались ковидные ограничения.

Международный пункт пропуска в западной Украине, фото: The Mega Agency / Vida Press

В числе приезжающих в Украину россиян были и Ульяна Чуракова (имя изменено) с Александрой Устиновой (имя изменено). С началом войны они лишились возможности приезжать к близким в Украину и вступили в чат «Россияне в Украине», в котором участники обсуждали и вопрос получения украинских виз.

В январе-феврале 2023 года визовый вопрос стал занимать столько пространства в чате, что обсуждение темы перевели в отдельный канал — «Визы в Украину». Тогда же Чуракова и Устинова стали выполнять административные функции в новом чате: устранять агрессивно настроенных пользователей, упорядочивать поток сообщений, собирать документальные подтверждения отказов в визе, описывать неудачные и удачные кейсы подачи на визу в отдельном канале в удобном для пользователей формате и консультировать людей о том, как и где лучше всего подавать документы на украинскую визу.

На конец декабря 2023 года в этом сообществе состоит около полутора тысяч человек. Участники делятся друг с другом контактами проверенных переводчиков, помогают тем, кто впервые готовится подать документы на визу, найти слоты в украинских консульствах разных стран и грамотно составить апелляцию в случае неудачи.

«Украинские официальные лица заявляют, что выдают визы россиянам по гуманитарным причинам и для воссоединения семей, но на практике дела обстоят несколько иначе. Участницы нашего чата, которые хотят воссоединиться с мужьями, детьми и родителями в Украине, а также те, кто хочет въехать в Украину ненадолго, чтобы проститься с погибшими родственниками, массово сталкиваются с отказами в связи с отсутствием доказательств подтверждающих их цель пребывания в Украине», — рассказывает Чуракова.

Это основание числится восьмым пунктом в перечне причин, по которым отказывают в выдаче визы в соответствующем документе. Чуракова и Устинова рассказали «Холоду», что за последние полтора года 73 участника чата подавали документы на получение визы: 69 из них отказали и только четверым выдали визы.

«Некоторые члены нашего комьюнити, получив отказ, заходят уже на вторые и третьи круги апелляций, пишут письма в администрацию президента, МИД Украины, консульские службы и обращаются за помощью в СБУ и к различным омбудсменам, но это, как правило, не приносит никаких результатов. Другие, видя это, отчаиваются когда-либо получить визу и планируют свою жизнь вдали от близких», — рассказывает Чуракова.

Их можно понять: подача на визу для россиян максимально затруднена, и не всем хватает времени и денег ездить за границу, отмечает Чуракова. Из России податься на визу невозможно, а в других странах, помимо Грузии, Казахстана и Беларуси, для подачи требуется местный ВНЖ (Причем такая функция в этих трех странах открылась россиянам тоже относительно недавно. Всего полгода назад и там для подачи документов на украинскую визу россиянам требовался местный ВНЖ).

Упомянутые ответы из ведомств есть в распоряжении «Холода». Из них следует, что украинские власти относятся к запросам россиян очень формально: в большинстве ответов представители госслужб описывают процедуру, по которой россияне могут законным образом оформить украинскую визу, упоминают, что в процессе согласования выдачи документов гражданам страны-агрессора участвует Служба безопасности Украины, и заявляют о своей неспособности вмешиваться в этот процесс. Также сотрудники ведомств отмечают, что наличие визы не является гарантом въезда в страну — приграничные службы имеют право не впускать показавшихся им подозрительными россиян, даже если у тех при себе есть виза.

Обращавшимся к уполномоченному по правам человека Украины советовали (копии ответов есть у «Холода») направить апелляционное письмо руководителю органа, ответственного за рассмотрение заявки об оформлении визы, и повторно обратиться в зарубежное дипломатическое учреждение с ходатайством по оформлению визы. И напоминали, что согласно 55-й статье конституции Украины любой человек может обратиться в суд и обжаловать действие или бездействие органов государственной власти.

Служба безопасности же в двух из трех известных «Холоду» случаях извещала заявителей, что на их адрес поступал запрос об оформлении конкретным россиянам виз, они этот запрос обработали и рекомендовали зарубежным дипломатическим учреждениям временно ограничить оформление виз указанным лицам. Называть в письмах причины, по которым она дала такие рекомендации, СБУ не стала.

Противоречивые показания

Виза для въезда в Украину нужна всем россиянам, у которых нет действующего постоянного или временного вида на жительство в стране. С началом войны россияне, живущие в Украине, не могли продлить временный вид на жительство, пока в ноябре 2022 года миграционная служба Украины не урегулировала прием и рассмотрение заявок со стороны граждан РФ. На вопрос, что им делать с просроченными документами, в разных офисах миграционной службы отвечали по-разному. Какие-то сотрудники говорили, что действительные до момента приостановки приема заявок граждан РФ документы не будут считаться просроченными до возобновления приема, другие предписывали им немедленно покинуть страну.

Такие противоречивые советы от сотрудников украинских государственных учреждений получила и россиянка Анна Ниценко (имя изменено), у которой в августе 2022 года истек временный вид на жительство в стране. В миграционной службе в поселке городского типа в Кировоградской области Анне говорили, что из-за неразберихи в правилах вид на жительство ей не продлят, и просили не переживать на счет недействительности ее вида на жительства.

«Вам не продлили вид на жительства не по вашей вине, а потому что в стране — военное положение. Это учитывается, поэтому тот документ, что у вас есть, не будет считаться просроченным, пока прием заявок граждан РФ не возобновится. А это вряд ли случится до окончания войны», — припоминает слова сотрудников миграционной службы Ниценко.

В феврале 2023 года ее вызвали на собеседование в СБУ: еще до войны Ниценко подалась на получение разрешения на иммиграцию. Изучив ее документы, сотрудники СБУ направили ее в миграционную службу. Там ей объяснили, что в ноябре 2022 года кабинет министров Украины принял новое постановление касаемо рассмотрения просьб граждан России о разрешении на иммиграцию, оформлении и обмене видов на жительство миграционной службой Украины. Постановление позволило россиянам, чьи рабочие и семейные временные виды на жительство просрочились в период с 24 февраля по 9 ноября, обменять их на аналогичные документы с исправным сроком действия в течение ноября 2023 года.

Что такое разрешение на иммиграцию? Разрешение на иммиграцию — документ, выдаваемый миграционной службой Украины, иностранцам. Он позволяет им переехать в страну и получить там вид на постоянное проживание.

Согласно постановлению, граждане России, которые прибыли в Украину по работе или с целью воссоединения семьи и у которых вид на жительство истек в период с 24 февраля по 9 ноября 2022 года (когда вступило в силу данное постановление), могли обратиться в миграционную службу за продлением статуса пребывания в стране в течение следующего месяца.

Паспортный контроль в поезде следующем во Львов, фото: Ludovic Marin / Pool / Reuters / Vida Press

Ниценко об этом постановлении не знала и вовремя не обратилась в миграционную службу, полагая, что в ее ситуации ничего не изменилось с последнего визита. Это она и объяснила сотрудникам миграционной службы в марте 2023 года. Но они остались непреклонны — выписали штраф и обязали в течение месяца покинуть Украину. Попутно заверив Анну, что получить визу для возвращения ей как жене и матери граждан Украины не составит труда.

Бороться с таким решением Ниценко не стала и послушно выехала из страны. Из-за военного режима во многих публичных местах участились проверки документов, а она не хотела быть уличенной в нарушении закона. К тому же у нее истекал срок действия загранпаспорта, а получить новый в Украине она бы не смогла.

«Я должна иметь право вернуться домой!»

В родной поселок мужа Анна Ниценко переехала в июне 2021 года. До этого они с мужем 20 лет жили в Москве, там же в 2008 и 2020 годах родились их дети. Муж Анны отказывался выходить из украинского гражданства и мечтал однажды переехать на родину. Анна поддерживала его в этом стремлении — она каждое лето возила детей к матери мужа в Кировоградскую область и полюбила это место. Переехать им не позволяла работа мужа, которой он очень дорожил.

Все изменилось в 2020 году: муж Анны потерял работу из-за пандемии, а вскоре после этого умерла его мама. Супруги Ниценко решили, что их больше ничего не держит в Москве и решили не возвращаться туда после похорон родственницы. В последующие месяцы дети Ниценко получили украинское гражданство, а Анна — временный вид на жительство. В январе 2022 года она подала разрешение на иммиграцию, а чуть позже муж нашел хорошую работу в Киеве. 23 февраля 2022 года Анна вместе с детьми приехала в Киев к мужу и внесла залог за съемную квартиру

«Я так радовалась, что нашла эту квартиру, рядом с домом моей подружки. Пока расставляла вещи, представляла, как мы будем ходить друг к другу в гости. Мы провели в этой квартире всего ночь, а утром началась война. Впопыхах мы побросали в машину вещи, которые я накануне так любовно расставляла по квартире, и встали в сплошную 10-часовую пробку до родного поселка мужа, пока позади доносились звуки бомбежки», — рассказывает Анна.

Несмотря на то что их поселок в Кривогородской области не бомбили так, как более крупные города Украины, жилось им непросто: «Каждый день звучала тревога и дочка по несколько часов просиживала в школьном подвале, потом их перевели на дистанционное обучение. А осенью и зимой 2022 года мы сидели по несколько часов без отопления и света в нашем домике среди полей. Ходили по дому в верхней одежде и жгли свечи, пользовались фонариками. Помогали людям в еще более плачевных состояниях — приютили у себя друзей из Мариуполя».

Несмотря на это, Анна не собиралась уезжать из Украины и не хотела разделять детей с отцом (военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну). К тому же признавала, что ехать в Россию, откуда в ее дом летят ракеты, «немного странно». Однако у нее не было другого выхода. Сейчас она находится с детьми в Москве, живет с матерью, и тщетно пытается получить украинскую визу, не скрывая своего негодования.

«У меня есть разрешение на иммиграцию, мои дети и муж — граждане Украины. Я должна иметь право вернуться домой! Я не хотела выезжать из Украины даже в условиях войны, но меня вынудили это сделать. Мой трехлетний сын несколько месяцев подряд, когда мама включала в московской квартире свет по вечерам, удивлялся, что дают свет. Мы переживали лишения войны наравне с другими украинцами, но из-за цвета моего паспорта не можем вернуться домой», — говорит она.

Преуспеть в получении визы Ниценко не помогает даже действующее разрешение на иммиграцию, которое она все-таки получила по итогам собеседования в СБУ. В украинское посольство в Минске, в которое она ездила подавать документы на визу, ей пришел отказ на основании восьмого пункта. Поданная дистанционно апелляция также успеха не принесла. Теперь Анна считает дистанционное обращение через Беларусь ошибкой — страна находится в недоброжелательных отношениях с Украиной. В следующий раз подавать документы на визу она поехала в Грузию и в настоящий момент ждет ответа украинских властей.

«Привыкли жить на расстоянии друг от друга»

В похожей ситуации оказалась и 29-летняя Вероника Мяус. Она переехала в Украину в 21 год, когда вышла замуж за украинца. Через два года брака она могла податься на украинское гражданство, но ей не удалось даже получить временный вид на жительство: ее муж — сирота и вовремя не приватизировал свою квартиру в военном городке, и ей негде было прописаться. В итоге Вероника поначалу каждые три месяца выезжала из страны и въезжала вновь, чтобы не нарушать миграционное право. Во время пандемии приняла решение проживать в Украине нелегально — опасалась, что из-за антиковидных мер они с мужем окажутся разлучены надолго.

Статус нелегала, по ее словам, никогда не доставлял ей проблем. «Но с началом войны полицейские стали внимательнее патрулировать улицы, спрашивать документы у прохожих. Меня останавливали дважды. В первый раз мне сделали устный выговор, во второй раз, в мае 2022 года, отвели в миграционную службу и выдали протокол, обязывающий меня покинуть Украину», — рассказывает Мяус.

Так Мяус и сделала — поехала к маме в Турцию и оформила там вид на жительство. Она планировала пробыть в Турции необходимые для «визарана» 90 дней и вернуться в Украину. По прибытию собиралась заняться оформлением документов, потому что наконец убедилась, что «жить без них — не вариант».

Ее планы разрушил введенный в отношении россиян визовый режим. Узнав о нововведении, Вероника стала собирать нужные для подачи на визу документы, в ноябре отправила их в украинское посольство и уже через месяц получила по почте свой паспорт с печатью об отказе в предоставлении визы внутри (фотография паспорта есть в распоряжении «Холода»).

Тогда Мяус обратилась к адвокату в Украине и с его помощью составила апелляцию. Но и это не помогло. Через месяц ей пришел отказ по апелляции. В документе (есть у «Холода») отказ мотивирован невозможностью доказать цель ее приезда в Украину. К тому моменту у Мяус закончился вид на жительство в Турции, а продлевать ей его не стали. Как объясняет Вероника, после объявления мобилизации в России Турция стала чаще отказывать россиянам в оформлении туристических видов на жительство. Вероника поехала в Грузию, откуда снова подалась на визу, и снова получила отказ все по тому же восьмому пункту.

Штампы о въезде в Украину в российском загранпаспорте.

Муж Вероники в это время написал жалобу в МИД Украины, а также добился, чтобы ему позвонили из СБУ и провели с ним беседу о жене. В разговоре он рассказал сотруднику СБУ о Веронике, ее родственных связях в России и подтвердил, что никто из ее родственников не воюет на стороне агрессора, а Вероника не предоставляет опасности и только хочет вернуться в семью («Холод» не смог найти независимых подтверждений этого разговора). Из ответа МИДа, однако, следует, что именно СБУ не одобрила заявку Вероники. В связи с чем консул отказал ей в оформлении визы (копия документа есть в распоряжении редакции).

Из-за перманентного стресса у мужа Вероники начались проблемы со здоровьем — обострился псориаз. «Раньше я всегда следила, чтобы он вовремя пользовался лечебными мазями, теперь он занимается этим самостоятельно и не очень-то справляется — например, пропускает прием антибиотиков. Таблетки эти дорогостоящие, а все деньги мы теперь тратим на аренду мне жилья в Грузии. Я переживаю, что, если так продолжится, болезнь мужа может войти в более острую фазу: перенестись на глаза и на костную систему, — рассказывает Мяус. — Вообще, поразительно, насколько мы привыкли жить на расстоянии друг от друга, каждый день созваниваться. Не верится, что все это однажды кончится и мы будем снова вместе. Пока мы от этого очень далеки».

«Счастлива быть дома»

20-летняя Арина Робак (имя изменено) — одна из немногих россиянок, которым удалось получить украинскую визу. Вместе с родителями она переехала в Киев, когда ей было два года. Родители не помогали ей с оформлением документов, потому что были заняты заботами о младших детях, а она по собственному признанию была в этом вопросе «абсолютным нулем». Она пропустила момент, когда ей пора было выписываться из вида на жительства своей матери и оформить свой собственный, и в 18 лет осталась без действующего вида на жительство в Украине. В 2021 году она несколько месяцев жила в Москве у родственников и планировала решить вопрос с документами, как только вернется домой.

Начало войны Робак застала в Москве — родители уговаривали ее не возвращаться, полагая, что в Москве будет безопаснее, чем в Киеве. Но Арина так скучала по родному городу и близким, что решила вернуться туда, несмотря на опасность. За неделю до введения визового режима между Украиной и Россией она въехала в Украину через Молдову. Арина говорит, что на границе все было как обычно, пограничники не удивились, что гражданка России едет в Украину. Только тщательнее досмотрели ее документы, сфотографировали сертификаты из украинских школ и провели с ней беседу, в ходе которой убедились, что она не угрожает национальной безопасности.

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Однако подать документы на вид на жительство по прибытию в Киев ей не удалось. Миграционная служба не принимала заявки граждан страны-агрессора. Арина решила поступить в украинский ВУЗ, посчитав, что таким образом у нее будет больше шансов податься на ВНЖ. Однако ВУЗы не хотели принимать ее без действующего вида на жительство. Арина обращалась к адвокатам, но они только разводили руками.

В итоге осенью срок действия ее законного пребывания в Украине истек, а ее заявку на получение вида на жительство так и не приняли. Робак выехала из Украины, чтобы не нарушать миграционные законы, в Молдову. Там она планировала получить украинскую визу — единственное, как ей тогда казалось, доступное законное основание на пребывание в Украине. Ей также удалось добиться от ВУЗа, в который она больше всего хотела поступить, специального приглашения, в котором было написано, что они готовы взять ее в студентки, и ходатайствовали о выдаче ей визы.

Все оказалось сложнее: Робак пришлось найти работу в Молдове, чтобы получить местный ВНЖ — без него она не смогла бы податься на украинскую визу. На поиск работы и оформление ВНЖ у Робак ушло несколько месяцев, податься на украинскую визу она смогла только в марте, но уже через несколько недель получила отказ по восьмому пункту (подтверждающий это документ есть в распоряжении редакции). Не помогла даже бумага из университета. Когда она в слезах пришла в консульство оформлять апелляцию, консул посоветовал ей не спешить и сначала обратиться к украинскому омбудсмену по образованию Сергею Горбачеву. Попробовать уговорить его выписать какую-либо позитивную индивидуальную характеристику, которая могла бы сойти за доказательство ее благонадежности и того, что ее ждут в Украине в образовательной среде.

«Я написала письмо омбудсмену, — рассказывает Робак — и мне на следующий же день пришел ответ из его офиса, что у него нет никаких полномочий повлиять на то, чтобы мне выдали визу. Мы отправили ответное письмо, в котором объяснили, что не хотим, чтобы он каким-либо образом влиял на решение о выдаче мне визы, просто просим его написать письмо о моих личных качествах, которое могло бы мне помочь. Объяснили, что это абсолютно приемлемо, ведь обратиться к нему мне посоветовал консул. Я выслала ему бумагу от университета, свои школьные сертификаты, удостоверение с результатами госэкзаменов, и после долгого молчания он прислал нам это письмо (есть в распоряжении «Холода»).

В мае Робак подала апелляцию и отправила письмо от омбудсмена по образованию в украинский МИД. 23 июня Арине позвонил консул и сообщил, что апелляцию приняли и ей в скором времени дадут визу. Робак уже пять месяцев живет в Киеве и учится на журналиста в университете, который помог ей в процессе получения визы. Арина признается, что «неприличным для человека, живущим в условиях войны, образом счастлива наконец быть дома».

«Мы просто хотим быть со своими любимыми»

Многие участницы чата «Визы в Украину» не спешат пробовать ее получить. Среди них и администратор чата Александра Устинова, которая до недавних пор работала школьной учительницей в России.

Она познакомилась со своим молодым человеком в 2020 году через онлайн-игру. В 2021 они впервые вместе слетали в Турцию и новый 2022 год решили встретить вместе в Украине. Устинова оформила все нужные для того документы и купила билеты. Но поездку пришлось отменить за пару дней до вылета Александры — ее молодой человек заболел. Тогда пара решила, что увидится весной уже на территории Устиновой, в России. Ее парень собирался приехать к ней и пробыть с ней до окончания учебного года. Уехать в Украину они планировали вместе — Устинова собиралась уволиться и переехать к своему молодому человеку.

Началась война. Устинова собрала все нужные для подачи на визу документы, но обратиться с ними в украинское посольство за пределами России так и не решилась. Она уверена, что в предоставлении визы ей откажут.

«Я своему парню по документам — никто. А отказы получают даже женатые люди с детьми», — объясняет Александра. Разлука с парнем ей дается нелегко, а недавно она потеряла и работу, которая держала ее на плаву. Все потому, что Александра отказалась участвовать в патриотических линейках и проводить с детьми «Разговоры о важном», в рамках которых ей бы пришлось рассказывать о том, что в Украине живут нацисты.

В отличие от Устиновой другая участница чата Лилия Романенко говорит, что все же планирует съездить в Беларусь и подать документы на визу, но осознает, что ее шансы невелики. Она вышла замуж за украинца в январе 2022 года и вскоре после свадьбы улетела в Россию — оформлять документы и готовиться к окончательному переезду на родину мужа. Однако ее опередила война.

В марте 2023 года ее мужа мобилизовали, через несколько месяцев он двое суток не выходил на связь, а потом позвонил из больницы — так Романенко узнала, что он наступил на мину и ему оторвало ногу чуть ниже колена. Чтобы спасти оставшуюся часть ноги врачам пришлось провести шесть операций.

«Мне так больно от того, что я не могу быть с ним, поддержать морально и физически. Я так хочу надеяться, что кто-то обратит внимание на меня, на таких, как я, признает проблему того, что люди не могут быть вместе со своей семьей в такое ужасное время. Мы просто хотим быть со своими любимыми», — говорит Романенко.

Именно над этим сейчас и работают администраторы чата «Визы в Украину» Ульяна Чуракова и Александра Устинова. Они пишут обращения в благотворительные международным организации и рассказывают о себе разным российским и украинским знаменитостям в соцсетях. Разрабатывают собственный сайт и продвигают уже существующий аккаунт в инстаграме. Таким образом они пытаются привлечь общественное внимание к проблеме.

Власти Украины, в свою очередь, не комментирует сложности, с которыми сталкиваются россияне с украинскими родственниками в процессе оформления виз. Офис президента Украины и министерство иностранных дел оставили запросы «Холода» без ответа. Пресс-офис службы безопасности Украины сообщил «Холоду», что не может организовывать интервью с военнослужащими в условиях военного положения и, кроме того, постоянно отчитывается об основных результатах своей работы на официальных онлайн-ресурсах.

В офисе уполномоченного по правам человека Украины «Холоду» ответили, что данный институт не уполномочен предоставлять разрешение на въезд в Украину, описали процедуру получения визы гражданами РФ и сообщили, что с начала 2023 года к ним поступило 20 обращений по поводу возможных нарушений прав и свобод граждан России работниками иностранных дипломатических учреждений Украины при оформлении виз. 15 из этих обращений, по словам представителей офиса уполномоченного по правам человека, касались получения визы типа D-14, которая выдается иностранцам на основании брака с гражданами Украины.

Представители офиса уполномоченного по правам человека Украины также заявили, что в ходе рассмотрения этих жалоб ими было установлено, что во всех случаях согласовывать визы заявителям отказалась СБУ.

Также из офиса уполномоченного по правам человека Украины «Холоду» сообщили, что в период с 1 июля 2022 года по 28 августа 2023 года Украина выдала российским гражданам 11 виз типа D-14. Представители ведомства обратили внимание редакции на то, что разъединение семей происходило и происходит в первую очередь из-за агрессии России против Украины. В июле 2023 года представитель государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко говорил, что за год работы визового режима визы получили более 50 россиян. Большинство из них женщины, дети и пожилые люди, следовавшие в Украину по гуманитарным причинам или с целью воссоединения семьи. А российские СМИ в конце октября писали, что Украина выдала 74 визы гражданам России.