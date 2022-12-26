Последние недели центром военных действий в Украине стал город Бахмут. Россия направила туда сотни мобилизованных и заключенных из ЧВК Вагнера, а сами бои называют «бахмутской мясорубкой». На днях в Бахмут даже приехал президент Украины Владимир Зеленский — там он вручал награды военным. «Холод» разбирается, почему Бахмут важен и изменит ли эта битва ход войны.

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Почему о Бахмуте регулярно появляются новости? Судя по всему, это самая горячая точка в Украине

После отступления из Херсона российские силы перегруппировались и сосредоточились в разных районах Донбасса. Последние несколько недель наиболее активные бои ведутся около города Бахмут, расположенного в 85 километрах от Донецка.

Первые битвы близ Бахмута были еще в июле, когда российские войска пытались взять под контроль трассу Бахмут-Лисичанск. К августу Бахмут был единственным местом, по направлению которого российские войска не отступали, а продолжали атаковать.

Сейчас Россия сосредоточила вокруг Бахмута большую часть военного вооружения и отправила туда мобилизованных и наемников из ЧВК «Вагнер». Как говорит офицер спецназа ВСУ Тарас Березовец, мобилизованные россияне формируют штурмовые отряды.

У штурмовых отрядов несколько функций. Одна из них — отвлекать внимание на себя, в то время как более сильные группы пытаются продвигаться к украинским позициям скрытно. Также штурмовые отряды делают разведку боем — провоцируют огонь на себя, чтобы обнаружить позиции противника. За отклонение от курса, по данным разведки Великобритании, заключенным из ЧВК угрожают казнью. Наемники ЧВК Вагнера не столько позволяют штурму продвигаться, сколько истощают армию Украины, заставляя постоянно обороняться.

«Я бы сказал, что соотношение “вагнеровцев” и мобилизованных россиян без опыта приблизительно один к четырем. Основную массу, безусловно, составляют военнослужащие российской армии, не имеющие опыта боевых действий и часто даже не служившие», — говорит Березовец.

Украинские военные продолжают держать оборону Бахмута. В декабрьском докладе разведки Великобритании отмечалось, что на восточной окраине Бахмута идут уличные бои. Это подтверждал пророссийский телеграм-канал WarGonzo, а также украинские военные. War Gonzo также писал о попытках группы ЧВК взять город «в полукольцо».

В ВСУ утверждают, что российские военные «буквально идут по трупам», пытаясь штурмовать город, а пророссийские телеграм-каналы распространяют информацию о том, что армия Украины не забирает тела своих военных. Помимо них, от минометных и артиллерийских обстрелов гибнут мирные жители, в их домах нет воды, света и тепла. В прошлом месяце в Бахмуте было повреждено или разрушено около 60% городской инфраструктуры.

На 300-й день войны на передовую в Бахмут лично приехал Владимир Зеленский. Он наградил бойцов и почтил память умерших минутой молчания. «Защитники Бахмута заслуживают максимальной поддержки и высочайшей благодарности. Поэтому сегодня я рядом с ними», — написал он в телеграм-канале.

«Затраты, связанные с шестью месяцами жестоких, упорных и изматывающих боев вокруг Бахмута, намного перевешивают любое оперативное преимущество, которое русские могут получить от взятия Бахмута», — говорится в одном из отчетов Института изучения войны.

Президент Украины Владимир Зеленский с рабочей поездкой побывал в Донецкой области. Там он встретился с украинскими военными, которые защищают город Бахмут, 20 декабря 2022 года. Фото: Офис Президента Украины

Но если взять Бахмут так тяжело, зачем он России? Есть разные версии

У украинских военных экспертов есть несколько версий, почему российские войска так активно воюют за Бахмут. Первая версия — возможно, дело в том, что Бахмут — это важный транспортный узел.

Пресс-секретарь Восточной группировки войск Украины Сергей Череватый заявил, что главная задача российской армии — прорвать оборону, выйти на оперативное пространство и пытаться идти на Славянск и Краматорск, чтобы захватить Донбасс полностью. Помимо Славянска и Краматорска, через Бахмут проходят дороги на Лисичанск, Северодонецк, Северск, Константиновку, Горловку и Луганск.



Военный эксперт Сергей Грабский считает, что захват Бахмута не поможет армии России прорваться к Славянску, потому что на этом направлении не один год создавались узлы сопротивления Украины. Продолжая наступление, военные постоянно будут натыкаться на оборону ВСУ.



Есть и другая версия. «С военной точки зрения Бахмут не имеет стратегического значения, — заявляет командующий украинскими сухопутными войсками Александр Сырский. — Но в то же время он имеет психологическое значение». Этой же версии придерживается польский военный аналитик Конрад Музыка. Он уверен, что причина ожесточенного наступления армии России заключается в психологической сложности признать поражение. По мнению Музыки, даже если ВСУ сдаст город, ситуация в этой части Украины не изменится.

Член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский объясняет наступления на Бахмут тем, что Суровикин хочет показать хоть какую-то победу после своего назначения, — 8 октября он стал командующим войсками. Николай Белесков, научный сотрудник Национального института стратегических исследований в Киеве, считает, что так российская сторона пытается отвлечь внимание от поражений осенью.

В Институте изучения войны считают, что ситуация под Бахмутом напоминает наступление на Лисичанск и Северодонецк: российская армия взяла их ценой больших потерь, но стратегических преимуществ это не принесло.

«В Бахмуте буквально открытые ворота ада», — заявил в интервью «Настоящему времени» офицер спецназа ВСУ Тарас Березовец. По его словам, россияне в течение сентября и октября постоянно проводили лобовые, «по сути суицидальные» атаки. «Они лезут и лезут, группами по 30 человек, пытаются выдавить наших. Количество погибших людей их не волнует: положили одних — выпускают других, и идут, и идут, и идут» — рассказывает другой боец. Президент Украины Владимир Зеленский также говорит о «безумии российского командования» в Бахмуте, которое гонит людей «на смерть».

Какими бы ни были цели России, эксперты сходятся в том, что штурм города серьезно истощает ресурсы российской армии. Военный эксперт Александр Коваленко утверждает, что артиллерии в Бахмуте сосредоточено больше, чем в других районах боевых действий. Институт изучения войны отмечал, что российские наступления вокруг Бахмута поглощают значительную часть боевой мощи, помогая украинским контрнаступлениям в других местах.

Военные самопровозглашенной ДНР готовятся стрелять из самоходного миномета недалеко от Бахмута, 1 декабря 2022 года. Фото: Alessandro Guerra / EPA / Scanpix



А что говорит российская сторона? Кажется, то же, что украинская, — но другими словами

Среди пророссийских экспертов по Бахмуту тоже нет единого мнения, но в целом их версии похожи на украинские.

Военный обозреватель газеты «Взгляд» Евгений Крутиков объясняет штурм города тем, что это единственный транспортный узел, оставшийся у ВСУ. По мнению бывшего офицера спецназа Анатолия Матвийчука, захват Бахмута позволит взять под контроль дорогу на Краматорск, а оттуда выйти на Славянск. «Когда мы выйдем на направление Артемовска, мы их отбросим на 12–15 километров, [украинская] ствольная артиллерия уже не сможет достигать промышленной зоны Донецка», — говорит он. Аналитик Владислав Шурыгин высказал похожие мысли.

Глава оккупированного Донецка Денис Пушилин объясняет, что захват Бахмута нарушит цепочку поставок боеприпасов и подкрепления ВСУ, а также повысит шанс захвата Краматорска российской армией.

В то же время в «Военном обозрении» пишут, что Бахмут — это вовсе не такое же важное стратегическое направление, как, например, Изюм. Взятие Бахмута, по мнению авторов статьи, не гарантирует дальнейшего наступления России из-за укреплений ВСУ. Среди причин штурма Бахмута в «Военном обозрении» отмечают попытку отодвинуть линию обороны от Донецка, чтобы «по нему прилетало меньше и [от города] осталось больше, чем от Бахмута». В тексте также говорится, что для Москвы Бахмут под конец года мог бы стать тем самым «голом престижа, который забивает команда, вроде бы проигравшая с треском первый тайм».

Основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин при этом говорит, что задача армии — «это не сам Бахмут, а уничтожение украинской армии и снижение ее боевого потенциала, что крайне положительно сказывается и на других направлениях». При этом Пригожин отмечает, что ВСУ оказывают сопротивление такого уровня, какого, возможно, «еще не было в истории последнего столетия».