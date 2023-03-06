В последние недели и месяцы все чаще говорят об освобождении Крыма, которое якобы может случиться то ли весной, то ли до конца лета 2023 года. Могут ли эти прогнозы сбыться? «Холод» собрал мнения политиков, военных экспертов и восстановил события, которые происходили в Крыму все время, что идет война.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наш инстаграм и телеграм.

В Украине говорят, что пришло время освободить Крым. Аргументы приводят разные

«В 2014 году российская агрессия началась именно с захвата Крыма. Логично, что его освобождением мы поставим историческую точку на любых попытках России ломать жизнь украинцам», — заявил президент Украины Владимир Зеленский 26 февраля 2023 года. В этот день девять лет назад крымские татары и проукраинские активисты вышли на протест против российской оккупации.

Для Крыма и для всего украинского государства наступило подходящее время: появилась возможность вернуть все оккупированные Россией территории, считает Тамила Ташева, постоянный представитель президента Украины в Крыму. Она отметила, что за год сильно изменилась риторика поставленных чиновников в Крыму: «Если раньше они говорили “Крым с Россией навсегда”, то теперь они изменили этот лозунг на “Мы защитим Крым”».

Еще в конце декабря Кирилл Буданов, начальник Главного управления разведки Украины, утверждал, что Крым будет возвращен Украине «комбинированным путем»: с помощью и силы, и дипломатии. «Но без силы ничего не будет. Наши подразделения зайдут туда с оружием в руках», — добавил он. Этому мнению доверяет советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. В середине февраля он говорил о том, что Буданов лучше других знает, какие ресурсы есть и у России, и у Украины.

Саму идею возвращения Крыма военным путем поддерживают не все. Например, советник США по национальной безопасности Джейк Салливан в конце февраля ушел от ответа, когда его спросили, поддерживает ли администрация Байдена такой сценарий. «Это должны решить украинцы», — сказал Салливан.

В то же время не все эксперты считают, что Украина будет освобождать Крым именно так. Например, Руслан Левиев, сооснователь Conflict Intelligence Team, в конце января 2023 года говорил: «Я не уверен, что власть Путина удержится после того, как Украина освободит все свои территории [захваченные после 24 февраля 2022-го]. Представьте, что [Россия] потеряла сотни тысяч человек и в итоге не добилась вообще ничего». По его мнению, захватывать Крым и другие территории, которые были оккупированы до 24 февраля, военным путем уже не придется: это можно будет сделать путем переговоров.

Деоккупация Крыма возможна после освобождения Мелитополя. По некоторым оценкам, это можно сделать уже к концу лета 2023 года

«Захватив [Мелитополь], мы разделим российскую группировку на юге Украины пополам. Это <...> увеличивает наши возможности», — говорит Сергей Кривонос, генерал, бывший заместитель командующего Силами специальных операций ВСУ. Соглашается с ним и Валерий Залужный, главнокомандующий Вооруженными силами Украины: «Чтобы выйти к границам Крыма, нам нужно преодолеть 84 километра до Мелитополя. И мы уже сможем обстреливать Крымский перешеек из тех же HIMARS».

Некоторые сходятся во мнении, что деоккупация Крыма будет похожа на прошлые действия ВСУ. Например, Дмитрий Горенбург, старший научный сотрудник независимого центра CNA (некоммерческая исследовательская и аналитическая организация, занимающаяся вопросами безопасности США), считает, что Украина снова использует отвлекающий маневр. Так же было, когда ВСУ сконцентрировали войска под Херсоном, а потом начали внезапное контрнаступление в Харьковской области. Военный эксперт Юрий Федоров предполагает, что ВСУ будут действовать как при освобождении Херсона, то есть отрезать логистические пути [в Крым] и устраивать своеобразную блокаду полуострова. Это, по мнению Федорова, снизит боеспособность российских войск, а соответственно, и уровень их сопротивления.

«Для нас важно [сперва] донакопить ресурс. Мы надеемся, что логистика поставок и ремонта будет налажена и к лету мы поставим все точки над i», — говорил Михаил Подоляк, советник главы офиса президента Украины. Бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес рассказал изданию Deutsche Welle, что и по его оценкам Украина сможет освободить Крым к концу лета 2023 года.

Украина атакует военную инфраструктуру на территории Крыма с начала войны. Но теперь это происходит все чаще

Первая атака Крыма случилась еще прошлой весной. 10 апреля 2022 года в селе Таврическое на севере Крыма произошел взрыв. Сергей Биданец, назначенный Россией глава Красноперекопского района, написал, что, предположительно, был сбит украинский беспилотник.

В августе на военном аэродроме около поселка Новофедоровка на западе Крыма прогремели взрывы. На той военной базе россияне размещали истребители, тактические разведчики, военно-транспортные самолеты и другую авиатехнику. По словам Рефата Чубарова, главы Меджлиса крымскотатарского народа, после взрывов около Новофедоровки, туристов из России стало значительно меньше. «Те, кто за неимением другого выбора планировал поехать в оккупированный Крым, срочно отказываются от запланированных поездок, те, кто уже приехал в Крым — панически выезжают назад», — написал Чубаров. Местные жители начали массово выезжать семьями из тех населенных пунктов в Крыму, где российские военные размещают боекомплекты.

16 августа произошел взрыв на военном складе, который находится рядом с Джанкоем, городом на севере Крыма. Там был уничтожен штаб боеприпасов. После этого начался новый отток жителей и отдыхающих в Крыму: сообщалось об образовавшихся очередях на вокзале Симферополя. В конце августа в Севастополе в крышу здания, где был расположен штаб Черноморского флота, прилетел беспилотник. «Новая газета. Европа» сообщала о том, что после этого часть служб штаба перенесли в Новороссийск.

В начале октября взорвали Керченский мост, который соединяет Крым с территорией России, — несколько пролетов автомобильной части моста частично обрушились.

Взрывы в Крыму продолжились в феврале 2023 года — например, 16 февраля в Севастополе. Как сообщает телеграм-канал «Крымский ветер», их было слышно над районами, где расположены воинские части. В тот же день, по словам назначенного Москвой губернатора Севастополя, два дрона были сбиты над Черным морем. А на следующий день в районе Балаклавской ГЭС, которая находится в Севастополе, был сбит беспилотник.

2 марта Министерство обороны России снова сообщило о предотвращении попытки массированной атаки беспилотников «на объекты Крымского полуострова».

Пророссийские чиновники в Крыму успокаивают жителей и говорят об укреплении полуострова. Сами же экстренно эвакуируют родных

С одной стороны, назначенное Кремлем руководство Крыма заявляет, что усиленно укрепляет полуостров. С другой — есть свидетельства о том, что они вывозят своих родственников на более безопасную территорию континентальной России. Мустафа Джемилев, бывший председатель Меджлиса крымскотатарского народа, еще в конце августа 2022 года рассказывал изданию «Крым.Реалии», что, по его сведениям, назначенные Кремлем руководители полуострова вывезли свои семьи. А в начале января государственный Центр национального сопротивления Украины сообщил, что пророссийский губернатор Севастополя Михаил Развозжаев вывез своих детей на Кипр.

«Представители оккупационной администрации Крыма, сотрудники ФСБ и командиры некоторых воинских частей втайне от подчиненных пытаются продать свое жилье и срочно вывезти родственников с полуострова», — писало в сентябре 2022 года издание «Украинская правда» со ссылкой на Главное управление разведки Украины.

О том, что на полуострове начали рыть окопы и организовывать фортификационные сооружения, стало известно в конце ноября. В то время обустройство касалось севера Крыма, который граничит с югом Херсонской области. А в декабре украинская разведка сообщила о новых военных укреплениях — уже не только на севере полуострова. С начала 2023 года защитные сооружения и вовсе устанавливаются вкруговую: с севера — «зубы дракона» (укрепления пирамидальной формы из железобетона), с юга — оборонительные линии против десанта с моря.

В конце февраля 2023 года глава Крыма Сергей Аксенов рассказал о начале фортификационных работ на территории полуострова для обеспечения безопасности жителей. «Хочешь мира — готовься к войне, — заявил Аксенов. — Крым российский и останется им навсегда».

Местные жители Крыма, несмотря на репрессии, выступают в поддержку Украины. Партизаны портят инфраструктуру

Еще в конце мая 2022-го полиция усилила преследование правозащитников, которые занимались защитой крымских политзаключенных: были открыты административные дела на четверых адвокатов. Кроме того, как минимум 15 гражданских журналистов задерживали, затем признавали виновными по административным делам, а иногда делали их подозреваемыми по уголовным.

С начала войны в крымские тюрьмы вывозят людей, которых похищали с территории Херсонской и Запорожской областей. Сообщения о вывезенных в Крым украинцах начали поступать с марта 2022 года, по словам главы Крымской правозащитной группы Ольги Скрипник. Она говорит, что на территории полуострова в июле обнаружили новую тюрьму, открытую специально для похищенных людей с оккупированных территорий, — это СИЗО №2, которое полностью курируется ФСБ. По данным Скрипник, на конец 2022 года там находилось не меньше 110 людей.

После 24 февраля 2022 года в Крыму продолжаются преследования крымских жителей, поддерживающих Украину. По данным украинской стороны, в Крыму сейчас 181 политический заключенный, из них 116 — крымские татары.

После девятилетней аннексии полуострова масштабные протесты практически невозможны: «Российская Федерация все это время зачищала гражданскую деятельность, но даже после полномасштабного вторжения люди протестуют в Крыму».

Тамила Ташева также отмечает, что после мобилизации в Крыму пророссийским чиновникам все сложнее убеждать жителей полуострова, что аннексия была необходима, чтобы избежать войны на самом полуострове. Есть мнения, что на настроение крымчан влияют успехи украинской армии на поле боевых действий.

Вот несколько примеров того, что сделали украинские партизаны в Крыму за последние два месяца:

взломали эфир федеральных российских телеканалов, в результате чего жители Крыма увидели речь украинского президента Зеленского (25 января);

повредили железную дорогу в Бахчисарайском районе Крыма, из-за чего движение поездов и электричек на какое-то время было приостановлено (23 февраля);

взломали эфир местных крымских радиостанций и в это время включили обращение главы украинской разведки Кирилла Буданова (23 февраля).

1 марта Представительство президента Украины в Крыму, которое с 2014 года работает из Киева, написало, что на полуострове появилось новое движение сопротивления оккупации. В городах полуострова начали появляться зеленые ленты с надписью «Долой из Украины, москаль некрасивый». Также в автомобилях местных жителей стали замечать государственные флаги Украины, в общественных местах появляются изображения украинской символики, на российских купюрах пишут антивоенные лозунги.

Один из украинских телеграм-каналов в начале января написал, что в Крыму действует уже более тысячи активистов. «В Симферополе и в Севастополе продолжают расклеивать листовки, рисовать проукраинские граффити и развешивать желтые ленты», — написано в публикации. «‎Люди точно почувствовали: возвращение будет, и люди начали что-то делать для этого возвращения», — отмечает Тамила Ташева.

Кирилл Буданов утверждает, что после начала полномасштабной войны количество россиян, которые стали сотрудничать с украинской разведкой, увеличилось: «А [вместе с этим] и наш доступ к информации разного уровня: от социально-политических до чисто военных вопросов».

В США боятся, что деоккупация Крыма спровоцирует Россию на радикальные действия. В Украине же думают вообще о другой проблеме

Попытка Украины вернуть себе Крым станет для Владимира Путина «красной линией», которая может привести к более широкой реакции России, считает госсекретарь США Энтони Блинкен.

В самой Украине при этом не склонны думать, что Россия решится на использование ядерного оружия [даже в случае деоккупации Крыма]. «Россия — это страна, от которой можно многого ожидать, но не откровенного идиотизма. Извините, но этого не произойдет, — считает начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов. — Нанесение ядерного удара приведет не только к военному поражению России, но и к краху России. И они очень хорошо это знают».

Похоже, что больше, чем ответ от России, украинцев сейчас волнует реинтеграция Крыма, если удастся его вернуть. «Мы будем иметь дело с результатом абсолютного отсутствия независимых медиа, милитаризации образования, сознания жителей Крыма», — заявил заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Павел Козырев. Это мнение поддерживает Тамила Ташева, постоянный представитель президента Украины в Крыму: «Нам придется отстраивать [Крым] и снова сделать его гостеприимной, разнообразной и свободной землей».