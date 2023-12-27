В момент ракетного удара на борту «Новочеркасска» могли находиться моряки. Что известно о судьбе экипажа

В момент ракетного удара на борту большого десантного корабля «Новочеркасск» находились моряки. Сколько их там было — точно неизвестно. «Агентство» пишет, что речь идет как минимум о двух офицерах. В свою очередь, телеграм-канал Astra утверждает, что 33 моряка пропали без вести, а «Крымский ветер», ссылаясь на неназванный источник, сообщает о смерти трети экипажа.

По официальным данным, в результате удара ВСУ по «Новочеркасску» в порту Феодосии один человек погиб. Еще четверо получили ранения. Astra уточняет, что официально признанная погибшая — это 64-летняя работница охраны порта Надежда Толщина.

«Агентство» пишет, что в момент удара на борту могли находиться офицер ВМФ Евгений Ивашев и командир корабля Николай Степаненко. «Никто не пострадал, все ровно, все отлично», — сказал последний журналистам.

Анонимный телеграм-канал ВЧК-ОГПУ сообщал, что «под вопросом была судьба 57 членов экипажа и 16 местных» жителей.

Astra со ссылкой на анонимный источник пишет, что на данный момент 33 моряка числятся пропавшими без вести, а еще 23 человека были ранены. Всего же в момент атаки, по данным телеграм-канала, на борту находились 77 человек из 98 членов экипажа.

Еще один анонимный телеграм-канал «Крымский ветер» без ссылки на источник заявляет о гибели моряков. «Погибло около 1/3 экипажа БДК "Новочеркасск". Много тяжелораненых», — говорится в сообщении.

Также, по информации канала, госпиталь Феодосии переведен в режим экстренной помощи. А один из подписчиков сообщил, что ему якобы известно о гибели как минимум одного моряка. Официальных подтверждений этой информации нет.

Капитан 3-го ранга в отставке, который более 10 лет служил на боевых кораблях ВМФ, на условиях анонимности рассказал «Можем объяснить», что в момент удара на борту корабля по меньшей мере могли находиться две дежурные смены. По его словам, массовые увольнительные морякам выдают только на праздники.

«Все, кто находилcя на борту в момент взрыва, скорее всего погибли, — говорит собеседник издания. — Судя по всему, попадание ракет вызвало пожар, который через некоторое время привел к детонации груза боеприпасов. При возгорании экипаж начинает борьбу за живучесть судна – то есть своими силами пытается потушить пожар, остановить поступление воды в корпус и т.п. Моряки могут покинуть корабль только по приказу командира, если он посчитал ситуацию безнадежной. А мощнейший взрыв боеприпасов, похоже, разрушил корпус — и остатки корабля мгновенно затонули. Не представляю, как там кто-то мог выжить, разве что по счастливой случайности».

Об атаке ВСУ по порту в Феодосии стало известно утром 26 декабря. Министр обороны Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о повреждении судна «Новочеркасск».

27 декабря журналист «Радио Свобода» Марк Крутов опубликовал снимки затонувшего корабля, которые сделала компания Planet Labs. На кадрах, как утверждается, видно, что рядом с «Новочеркасском» частично затонуло еще одно судно учебного класса.

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