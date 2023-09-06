В Запорожской области российская армия «тактически оставила» Работино

В Запорожской области российские войска «тактически оставили» село Работино. Об этом заявил глава оккупационной администрации региона Евгений Балицкий в эфире Соловьев Live.

«Российская армия оставила, тактически оставила этот населенный пункт, потому что держаться на голой плоскости, когда нет возможности совершенно вкопаться, <…> в общем-то не представляется целесообразным. Поэтому российская армия отошла на холмы», — сказал он.

Балицкий добавил, что Работино — «населенный пункт, который остался только на карте, мы, можно сказать, не контролируем».

Южный фронт стал основным направлением текущего украинского контрнаступления. Американский Институт изучения войны (ISW) в свежей сводке пишет, что ВСУ продвигаются на западе Запорожской области, в частности, по направлению Работино — Новопрокопьевка к югу от Орехова.

При этом, по данным ISW, российские военные, пытающиеся сдержать украинское контрнаступление, жалуются на отсутствие достаточного контрбатарейного потенциала и нехватку артиллерийских боеприпасов.

3 сентября о прорыве первой и самой укрепленной линии российской обороны заявил командующий украинскими войсками на южном направлении Александр Тарнавский.

На следующий день президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу назвали украинское контрнаступление «провалом».

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