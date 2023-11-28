«У нас была своя жизнь. Какое право вы имели ее отбирать?». Жены мобилизованных опубликовали новое обращение к властям

Жены и родственницы мобилизованных опубликовали новое обращение к российским властям. Они потребовали вернуть мобилизованных домой и перестать «пихать вонючие льготы и выплаты вместо возвращения любимых». Текст опубликован в телеграм-канале «Путь домой», на который подписано больше 21 тысячи человек. В его описании говорится, что участники и участницы канала «борются за возвращение мобилизованных домой».

Авторы обращения упрекают представителей власти в том, что те «поливают грязью» жен мобилизованных и «искусственно делают из них врагов».

«Назовите хотя бы одну причину, почему мы неправы. Почему не имеем морального права требовать демобилизации? Ведь это свинство держать людей, как рабов, бессрочно. Мы — не ваш скот. У нас была своя жизнь. Какое право вы имели ее отбирать? Нам нужна наша жизнь обратно», — говорится в письме.

Авторы потребовали от Путина и Шойгу публично сообщить, когда мобилизованные вернутся домой. Они добавили, что мобилизованных «давно не 300 тысяч», и задались вопросом: «Как можно поступать так со своим народом?».

«Представляете, с нами можно разговаривать, начинать слушать и слышать, а также перестать пихать вонючие льготы и выплаты вместо возвращения любимых. Мы слышали, что региональным властям рекомендовали гасить нас деньгами, понимающе кивать головами, обещать направить запросы в Минобороны... Только вот нам нужны наши мобилизованные. И точка. Больше ничего», — говорится в обращении.

27 ноября жены мобилизованных опубликовали открытое письмо, в котором раскритиковали Путина и политику государства в целом по отношению к участникам войны в Украине. «Нас наебали и вас наебут», — говорилось в тексте обращения.

Ранее жены мобилизованных пытались провести митинги в разных городах, но власти им в этом отказали. К некоторым женщинам в Кемеровской области и Красноярском крае, состоявшим в чатах с обсуждениями темы возвращения мобилизованных домой, приходили силовики.

«Коммерсантъ» и «Верстка» со ссылкой на источники в федеральных и региональных органах власти писали, что власти считают жен мобилизованных одной из главных проблем на предстоящих президентских выборах. В Кремле региональным чиновникам рекомендовали «гасить деньгами» их протесты.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.