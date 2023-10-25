«Военные — не святые люди»

Кадры с фронтовой свадьбы украинских военнослужащих Евгении Эмеральд и Евгения Стипанюка в октябре прошлого года облетели весь мир. Их публиковали мировые СМИ, а украинские звезды показывалина своих концертах во время исполнения патриотических песен. Известная под прозвищем «украинская Жанна Д’Арк» снайпер Эмеральд рассказывала, что обрела на войне свое счастье и вскоре объявила об отходе с передовой, потому что ждет ребенка. После свадьбы Стипанюк начал унижать, угрожать и даже бить Эмеральд. Не в силах терпеть, девушка ушла от бойца и переехала к матери, но он достал ее и там — приехал к дому с оружием в руках.

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До войны Евгения Эмеральд была успешным предпринимателем — владела ювелирным бизнесом. Правда, бывшие партнеры ставили под сомнение ее профессионализм: Эмеральд подозревали в выдуманных заслугах — например, в присваивании себе ордена Фаберже и статуса «Ювелира года».

Кто такая Евгения Эмеральд? Украинская снайпер из полка сил специального назначения «Сафари». За время службы в Вооруженных силах Украины Эмеральд прославилась благодаря своим соцсетям, которые она активно вела на передовой. Популярность Эмеральд превратила ее в одного из символов украинского сопротивления российской агрессии. В апреле 2022 года «Холоду» даже удалось побеседовать с ней о службе в ВСУ. На инстаграм Евгении подписаны более 100 тысяч человек, значительная часть из них присоединилась к ней после брака с другим военнослужащим ВСУ — Евгением Стипанюком. Кадры их свадьбы облетели весь мир, однако семейного счастья не вышло — они расстались. Недавно Эмеральд дала интервью, в котором раскрыла подробности неудачного брака. В нем она рассказывает об угрозах в свой адрес от бывшего мужа, а также поднимает проблему насилия со стороны других украинских военнослужащих. Интервью разлетелось по ведущим украинским СМИ и на время стало одной из главных тем Украины. При этом Евгений Стипанюк публично отвечать на обвинения Эмеральд не стал.

Полномасштабное вторжение вынудило на тот момент 31-летнюю Евгению Эмеральд оставить бизнес, отправить дочь за границу и пойти добровольцем на фронт. Она долго занималась стрельбой, а 10 лет назад окончила военную кафедру при юрфаке университета и в звании младшего лейтенанта находилась в запасе. В начале войны она несколько дней прослужила в теробороне, после чего знакомый командир позвал ее в роту сил специальных операций ВСУ. На войне Эмеральд пробыла неполный год, но, по ее собственным словам, успела побывать в самых горячих точках: Крыму, Херсоне, в Запорожской и Донецкой областях.

В соцсетях она рассказывала о быте украинских военнослужащих, делилась своей историей с журналистами и появлялась на обложках глянцевых журналов. Эмеральд говорит, что стремилась таким образом показать правду о происходящем в Украине людям за границей и помочь одержать победу на «информационном фронте». Поклонники в соцсетях прозвали ее «украинской Жанной д’Арк».

Публичность Евгении как раз и свела ее со Стипанюком. Увидев ее фотографию на обложке журнала, он написал ей в соцсетях. Изначально Евгении не понравился профиль Стипанюка в инстаграме, но она решила дать ему шанс. Эмеральд было приятно, что боец вежливо с ней общался, и поняла, что, помимо имени, у них немало общего. Евгений рассказал, что тоже воюет в составе ВСУ, а его основная профессия — телохранитель.

Окончательно подкупил Эмеральд визит будущего мужа к родственникам: он навестил ее мать и дочь, которые к тому моменту вернулись из-за границы в Киев. Стипанюк привез им гостинцы и пообещал заботиться о них, пока Евгения находится на фронте. Эмеральд тогда жила в одном из подвалов в Запорожской области. О поступке будущего мужа она узнала от матери, которая написала ей: «Он прекрасный человек, не потеряй».

Евгения продолжила общаться со Стипанюком. Через две недели романа по переписке она отпросилась у командира на три дня и уехала в отпуск в Киев, где она впервые встретилась с Евгением. Эмеральд поняла, что «по уши в него влюбилась». Стипанюк подарил ей икону, рассказал, что настроен создать семью, мечтает о детях и, по словам Евгении, даже расплакался на вокзале, когда провожал ее обратно на фронт.

В следующий раз они встретились через четыре месяца. Стипанюк приехал в Запорожскую область, где размещалась рота Эмеральд, и сделал ей предложение. Евгению растрогал этот жест, и она согласилась. На тот момент она уже была беременна. На втором месяце Евгения вернулась с передовой в Киев, где продолжила служить в полиции вплоть до седьмого месяца беременности.

«Порядочные женщины не ходят в сауну»

По возвращению в Киев снайпер отряда спецназначения сразу столкнулась с абьюзом со стороны партнера. За несколько недель до их свадьбы она планировала сходить с подругами в сауну. Для нее этот поход был важен, так как она приехала с войны и хотела расслабиться. Стипанюк заявил, что порядочные женщины в сауну не ходят, назвал ее шалавой, обвинил в измене и заявил, что передумал на ней жениться, после чего пропал на целую неделю.

Объявился боец за две недели до свадьбы, попросил у Евгении прощения, сказал, что очень ее любит и хочет на ней жениться. Эмеральд ему поверила, и в конце октября прошлого года они расписались. В тот же вечер Стипанюк, по воспоминаниям Эмеральд, сильно выпил и вел себя агрессивно.

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Совместная жизнь, куда Эмеральд, по собственному признанию, уходила как в сказку из пекла войны, оказалась сущим кошмаром, и Евгения часто ловила себя на мысли, что ей не было так плохо даже на войне, где ей не раз приходилось хоронить своих товарищей. «Я всегда для него была не такой: фамилия не такая, волосы не такие, друзья плохие. Пытался от всего меня изолировать, чтобы я ни с кем не общалась. Даже хотел, чтобы я ушла со службы», — рассказывает Эмеральд.

Но этим его выходки не ограничивались. Стипанюк напивался, оскорблял Евгению, швырял в нее вещи. Один раз, например, вылил ей на голову бутылку шампанского и выбросил ее вещи из квартиры. Из-за постоянного стресса у Евгении начались проблемы с пищеварением, она похудела на 10 килограммов и чуть не потеряла ребенка. Эмеральд несколько раз пыталась уйти от мужа, но каждый раз возвращалась. Стипанюк уверял, что такого никогда больше не повторится, а Евгения не хотела лишать будущую дочку отца и каждый раз верила его обещаниям.

«Мало-помалу я поняла, что я в полной жопе. Но не могла уйти, потому что постоянно оправдывала его. Наверное, это синдром жертвы», — говорила снайпер.

«Я военный ВСУ, мне все можно. Идите на хер»

После рождения дочки их ссоры только участились. «Начался настоящий треш. Он начал еще больше выпивать, появилось больше агрессии, тогда же он впервые меня и ударил. Я могла кормить грудью, а он мог подбежать и забрать у меня ребенка», — вспоминает то время Эмеральд. В первый раз он замахнулся на Евгению, когда она держала на руках двухнедельную дочку, во второй раз ударил ногой в присутствии старшей дочери. Снайпер утверждает, что Стипанюк также стал попрекать ее деньгами и подарками, которые дарил в качестве извинений за свое поведение, обзывал «меркантильной сукой». Говорил, что она нагуляла ребенка на стороне, спала с командирами и сослуживцами, да и до войны построила бизнес через постель.

Евгения Эмеральд вместе с мужем Евгением Стипанюком

«После крещения ребенка начались угрозы убийством. Он угрожал оторвать мне руки, взорвать меня, говорил, что заберет ребенка», — рассказывает Евгения. Не в состоянии больше выслушивать оскорбления и испугавшись за сохранность ребенка, Евгения дождалась пока муж уедет на фронт, собрала вещи и уехала к матери, которая жила в загородном доме вместе со старшей дочерью Эмеральд. Евгения перестала отвечать на сообщения и звонки Стипанюка. Когда он во время отпуска вернулся домой и обнаружил, что Евгения съехала вместе с дочкой, он объявился на пороге дома тещи с оружием в руках.

«Он был с оружием, перелез забор дома и стал угрожать, что выставит меня проституткой, если я к нему не вернусь. Мы с мамой и детьми спрятались дома», — рассказывает Эмеральд.

Такие вспышки агрессии, по ее словам, были присущи Евгению не только в домашнем кругу — он частенько размахивал пистолетом и в общении с коллегами и соседями. Например, на просьбы последних вести себя потише отвечал: «Я военный ВСУ, мне все можно. Идите на хер». Несмотря на службу в ВСУ, Стипанюк все это время продолжал работать личным телохранителем бывшего народного депутата Украины и председателя оппозиционной «Радикальной партии» Олега Ляшко. По словам Эмеральд, он регулярно напоминал о своих связях в Верховной Раде.

Другие жертвы

Сначала Евгения не собиралась публично рассказывать о том, во что превратил ее жизнь Стипанюк, и просто наняла адвокатов, чтобы обезопасить себя и подготовиться к бракоразводному процессу, но тот не переставал донимать ее и ее близких. «Он написал на меня заявление в службы опеки — мол, я плохая мать, изменяла ему, пока он защищал Родину, не забочусь о ребенке и только обустраиваю собственную жизнь, — рассказывает Эмеральд. — Тогда я поняла, что мне нужно защищаться. И я начала это делать».

Эмеральд написала заявление в полицию, в котором рассказала о поступающих ей со стороны Стипанюка угрозах и подала иск в суд с просьбой запретить Стипанюку приближаться к ней и дочери. Этот судебный процесс впоследствии приостановили в согласии с иском адвокатов Стипанюка, которые настаивали на том, что их подзащитный находится на фронте и не может присутствовать на заседаниях.

Когда подписчики Евгении в инстаграме догадались, что в ее отношениях с мужем произошел разлад, к ней в личные сообщения посыпались сообщения от девушек с историями о том, как Стипанюк домогался их во время их с Евгенией отношений и изменял ей с другими. Оказалось, что еще в начале отношений с Эмиральд Стипанюк встречался с еще двумя женщинами, которые узнали о Евгении из видео в новостных пабликах, где мужчина делает предложение Эмеральд. Еще одна женщина написала Евгении, что Стипанюк настоял на том, чтобы довезти ее до дома после вечеринки, и изнасиловал по дороге.

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После того как Евгения дала ряд интервью, в которых призналась, что была жертвой домашнего насилия, первая жена Стипанюка Анна Выговская, у которой с ним общий 13-летний сын, поддержала Евгению и рассказала, что «все истории, прозвучавшие в исповеди Евгении Эмеральд, были и в ее жизни», и пожаловалась на то, что бывший муж не платит ей алименты. В похожем призналась Евгении и бывшая девушка Стипанюка, с которой он встречался за год до Эмеральд. По ее словам, Стипанюк сделал Евгении предложение в день ее рождения, чтобы сделать ей больно. При этом она также рассказала о случаях насилия со стороны Стипанюка, но боялась признаться в этом из-за угроз.

В ответ на интервью Эмеральд Стипанюк пообещал выложить в сеть ее интимные фотографии. Но снайпер этого не боится. Она рада, что ей удалось закрыть эту главу своей жизни и рассказать правду о Стипанюке. Эмеральд надеется, что ее пример вдохновит и других девушек не терпеть насилие и не бояться рассказывать о пережитом опыте абьюза и унижений.

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Евгения рассказала, что она боялась, что ей не поверят, и переживала из-за того, что ей придется предстать перед людьми в уязвимой позиции, тогда как и она, и окружающие привыкли воспринимать ее как пример сильной и бесстрашной женщины. «Своей старшей дочери я все рассказала как есть, когда ушла от Стипанюка, — рассказывает Евгения. — Сказала, что наши с ним отношения — пример того, как быть не должно».

Эмеральд также рассказала, что Стипанюк был уверен в своей безнаказанности из-за статуса военного. По словам Эмеральд, ее история воодушевила многих украинок рассказывать о похожих случаях в своих жизнях. В соцсетях с ней стали делиться примерами хамского поведения со стороны украинских военнослужащих. Так, одна из подписчиц, работающая официанткой, рассказала, что военный разозлился на нее за то, что она повторила его заказ, достал пистолет и пообещал ее пристрелить, если она не сможет запомнить того, что он хочет. «Военные — не святые люди», — заявила Эмеральд, а такие случаи только лишний раз это доказывают, считает она.

Сам Стипанюк пока публично не комментировал обвинения Евгении Эмеральд и других бывших партнерш. В ответ на запрос телеканала «Украина» прокомментировать заявления своей жены он написал, что хочет сфокусироваться на боевых задачах: «Извините, что отвечаю с опозданием, был на боевом задании. Спасибо вам за желание услышать другое мнение! Но сейчас мой главный приоритет — это победа Украины и что я как солдат сейчас делаю. Возможно, когда-то после победы вы узнаете правду о том, что на самом деле произошло».

«Холод» также обратился к Стипанюку с просьбой о комментарии, на момент публикации ответа от украинского военнослужащего не последовало.