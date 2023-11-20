Власти Петербурга запретили женам мобилизованных проводить митинг 

В Петербурге запретили митинг жен мобилизованных, которые требуют демобилизации и ротации военных после года службы. Об этом сообщает телеграм-канал «Путь домой».

В качестве причины администрация города указала ограничения, введенные из-за коронавируса. В ответе на заявку говорится, что публичные мероприятия в Петербурге запрещены до конца года. За разрешением на проведение митинга семьям мобилизованных посоветовали обратиться в «управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека» по городу.

Ранее митинги в защиту мобилизованных запретили в Москве, Красноярске и Челябинске. Как пишет канал «Путь домой», организаторы акции в столице готовятся оспорить отказ.

«Девочки, не сдаемся. По нашей информации, в некоторых регионах девушки готовятся подавать уведомления на публичные мероприятия. В том числе, культурно-массовые ко дню матери», — также говорится в сообщении канала.

На прошлой неделе стало известно, что к нескольким родственницам мобилизованных из Кемеровской области и Красноярского края, которые состояли в чатах, где обсуждалось возвращение военнослужащих с фронта, приходили силовики. Полицейские предупреждали их о штрафах за участие в несогласованных акциях, а некоторых заставили показать переписки в телеграме.

В Новосибирске 19 ноября вместо митинга жены мобилизованных провели встречу с чиновниками. Там присутствовали около 30 человек. При этом журналистов на встречу не пустили. Исключение сделали лишь для сотрудников каналов «Вести» и ОТС. После встречи участвовавшие в ней женщины заявили, что не верят в возвращение своих близких с фронта.

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