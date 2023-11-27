«Нас наебали и вас наебут»: жены мобилизованных написали открытое письмо с критикой Путина

Жены мобилизованных опубликовали открытое письмо с критикой Путина и политики государства в целом по отношению к участникам войны в Украине. Текст обращения выложен в телеграм-канале «Путь домой», в котором состоят почти 16 тысяч человек. В его описании говорится, что участники канала «борются за возвращение мобилизованных домой». На пост обратило внимание «Агентство».

«Мы стучались во все двери. Наше государство отвернулось от тех, кто первый откликнулся на его зов о помощи. В первую очередь, от самих мобилизованных и их близких, — говорится в письме, — Надежды почти не осталось. Ни у кого из нас нет уверенности. У многих уже нет будущего».

«Нас на*бали и вас на*бут. Ведь все это время нам только ПОКАЗЫВАЛИ ленивую стабильность, надежность, безопасность. Мы помним, как Президент обещал, что резервистов не призовут, что задачи на СВО выполняют только профессиональные добровольцы. А потом наших любимых забрали на Украину. Обещания по факту оказались пустышкой. Многие не вернутся никогда. Мобилизация оказалась страшной ошибкой. Нас наказали за нашу законопослушность», — пишут авторы письма (авторская орфография сохранена).

По словам жен мобилизованных, их «пытаются заткнуть выплатами и льготами», приводя в пример ситуацию с затонувшей подводной лодкой «Курск». «"Она утонула". Не все еще забыли, как тогда было. Когда речь заходит о стоимости жизни любимого человека, хочется разорвать того, кто посмел сделать такое гаденькое предложение», — пишут женщины.

«2024 Президент объявил годом семьи. Иронично, учитывая, что жены воют без мужей, дети растут без отцов, а многие уже остались сиротами. А Сатанист-людоед, совершивший рецидив после первого заключения, выходит на свободу через полгода, искупив серийные убийства на сво. Есть все же чувство юмора у нашего Президента!», — говорится в обращении.

«Наши парни ЧТО уже 15-й месяц искупают? Они уже отдали Родине столько, сколько ей не расплатиться никогда. Видимо нашу с вами Родину освобождают для самых сливок общества: маньяков, алкашей, мигрантов, непомерно богатых чиновников и их деточек (почему они не в окопах кстати?) Отрицательная селекция в действии. Мы предлагаем русский мир, но каков он оказался? Кажется, мы свернули куда-то не туда. Вопрос: есть ли еще шанс соскочить?», — пишут жены мобилизованных.

В то же время авторы письма выразили надежду на то, что Путин «услышит их чаяния». Они опубликовали петицию с требованием вернуть мобилизованных домой и законодательно установить предельный срок службы по частичной мобилизации — не более одного года с момента призыва. Также подписавшиеся выступили за обеспечение россиянам «политической стабильности и достойной жизни», социальной справедливости и равенства в правах, а также соблюдение Конституции и «ликвидацию правового вакуума» в России.

Ранее жены мобилизованных пытались провести митинги в разных городах, но власти им в этом отказали. После этого к некоторым женщинам в Кемеровской области и Красноярском крае, которые состояли в чатах с обсуждениями темы возвращения мобилизованных домой, приходили силовики.

«Коммерсантъ» и «Верстка» со ссылкой на источники в федеральных и региональных органах власти писали, что власти считают жен мобилизованных одной из главных проблем на предстоящих президентских выборах. В Кремле региональным чиновникам рекомендовали «гасить деньгами» их протесты.

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