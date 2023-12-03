Жен мобилизованных в Ульяновске вызвали в полицию из-за стикеров «Vерните мужа! Я Zа#балась»

Как минимум четырех жен мобилизованных в Ульяновске, которые выступают за возвращение своих мужей домой, вызвали в полицию. На соответствующие сообщения в чате «Путь домой. Ульяновск» 2 декабря обратило внимание издание «7х7».

По информации журналистов, в конце ноября в этом чате опубликовали кадры, на которых две женщины наклеивали на машины стикеры с требованием вернуть их мобилизованных мужей домой. После этого женщин пригласили на встречу с заместителем губернатора региона, который потребовал удалить видео и фотографии со стикерами.

Администраторы телеграм-канала удалили ролик, однако женщины снимать наклейки с машин отказались. 28 ноября две участницы чата сообщили, что к ним домой из-за стикеров приходили силовики. По словам жен мобилизованных, полицейские говорили о статье о «дискредитации» армии (20.3.3 КоАП), хотя один из них «был в шоке» из-за необходимости ехать к женщинам. Как написала одна из женщин, силовик признался, что его об этом «попросил Ульяновск».

«7х7» отмечает, что полицейские вызвали на беседу как минимум четырех участниц телеграм-канала «Путь домой. Ульяновск». Одной из них вручили повестку с требованием прийти в отделение полиции 4 декабря.

Ранее участницы другого телеграм-канала «Путь домой», в котором состоят почти 30 тысяч человек, опубликовали несколько обращений к властям и раскритиковали Путина. «Нас наебали и вас наебут», — говорилось в одном из писем. Женщины требовали вернуть мобилизованных домой.

Также они пытались провести митинги в разных городах, но власти им в этом отказали. После этого к некоторым женам мобилизованных в Кемеровской области и Красноярском крае приходили силовики.

«Коммерсантъ» и «Верстка» со ссылкой на источники в федеральных и региональных органах власти писали, что власти считают жен мобилизованных одной из главных проблем на предстоящих президентских выборах. В Кремле региональным чиновникам рекомендовали «гасить деньгами» их протесты.

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