Кто и как спровоцировал штурм аэропорта в Дагестане?

В субботу и воскресенье, 28–29 октября, сразу в нескольких российских городах на Кавказе прошли выступления против евреев и жителей Израиля: митинг в Карачаево-Черкесии, поджог еврейского центра в Нальчике, атака на аэропорт и самолет с пассажирами из Израиля в Махачкале. Последний раз еврейские погромы в России происходили в 1959 году — тогда подожгли синагогу в подмосковной Малаховке. «Холод» рассказывает, что объединяет события в разных регионах, с чего началась агрессия против евреев и кто может быть причастен к разжиганию новой волны антисемитизма.

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Как разворачивались события

Международный аэропорт столицы Дагестана «Уйташ» обслуживает два с половиной миллиона пассажиров в год. В феврале 2023 года в его расписании появилось новое направление: Тель-Авив — Махачкала. Тогда эта новость никакого внимания не привлекла — еще один рейс, такой же, как все остальные. Но 29 октября, чтобы найти его пассажиров, толпа жителей Махачкалы (по оценке очевидцев, несколько тысяч человек) ворвалась в здание аэропорта, выбежала на взлетно-посадочную полосу и попыталась вломиться в самолет в поисках евреев. Таким образом они хотели поддержать Палестину в конфликте с Израилем.

Еще год назад местный политик Хаджимурат Абакаров пытался обратить внимание на «слепую поддержку», которую часть дагестанцев оказывает «представителям радикального исламизма в виде признанных во всем мире террористическими организациями “ХАМАС” и “Исламский джихад” (признана террористической в РФ) только за то, что они сосредоточены в Палестинской автономии и разговаривают на арабском».

Сразу после 7 октября 2023 года, почти одновременно с осудительными комментариями в адрес Израиля и призывами «делать дуа» (совершать молитвы) за Палестину, в дагестанских чатах стали возникать сообщения о том, что израильские евреи якобы собираются бежать в Россию.

Первое сообщение о беженцах, которых уже «полно в Дербенте», появляется в чате канала «Эхо Дагестана» на следующий день после нападения ХАМАСа на Израиль, 8 октября. Тот же канал 11 октября публикует «молнию»: «Беженцы из Израиля сегодня прибудут в Махачкалу». Канал даже указывает время прибытия рейса и размещает фотографию из аэропорта Тель-Авива.

На следующий день, 12 октября, в аэропорту Махачкалы группа молодых мужчин действительно встречает рейс из Тель-Авива с флагами Палестины, а телеграм-канал «Утро Дагестана» комментирует: «Горький опыт Палестины, которая с распростертыми объятиями встретили беженцев — учит нас прямо по прилету указать место этим пассажирам!» (орфография оригинала соблюдена). 13 октября в одном из дагестанских чатов появляется призыв «громить евреев по всему миру» («Холоду» не удалось получить комментарии ни от одного из аккаунтов, которые распространяли подобные призывы).

23 октября канал «Утро Дагестана» призывает устраивать «пышный прием» беженцам из Израиля. Спустя два дня на сайте Change.org появляется петиция «Мы против еврейских беженцев», которая набрала 9611 подписей. Позже администрация сайта удалила ее. В пятницу, 27 октября, в соцсетях распространяются призывы к мусульманам совершать молитвы за Палестину — это связано с началом наземной операции ЦАХАЛа в Газе. Одновременно с призывами о молитвах распространяются посты, разжигающие ненависть к евреям — их все чаще называют «яхудами» (арабское слово «яхуди» означает «иудей»; в тексте Корана оно является нейтральным определением, но в повседневной речи имеет оскорбительные коннотации).

Начинает распространяться один и тот же нарратив: «Пусть же сгорят дотла дома тех, кто выселит из съемных квартир своих земляков и заселит в них яхудов!». Несколько пабликов публикуют листовку: «Мы против еврейских беженцев» (в пабликах несколько тысяч подписчиков — например, 28 тысяч в группе «96-й», которая одна из первых распространила листовку). 28 октября в дагестанских каналах начинают появляться сообщения о том, что все билеты на рейсы из Израиля в Махачкалу раскуплены (в качестве доказательств используются скрины сервиса по продаже билетов с динамическим ценообразованием, на которых в рекламных целях используется формулировка «Остался лишь один билет по такой-то цене»; аудитория канала на момент публикации составляла 16,3 тысячи подписчиков).

В восемь утра того же дня в паблике во «Вконтакте» на 10 тысяч подписчиков появился призыв фотографировать евреев и распространять эти снимки в соцсетях, так как, по словам авторов, «из оккупированных яхудами землей прилетает много беженцев-иудеев на Кавказ» и, «возможно, вся эта ситуация была запланирована с целью переселить иудеев на другие земли». К вечеру призывы агрессивно встретить самолет из Израиля появились еще в нескольких дагестанских каналах. Но первым его распространяет именно телеграм-канал «Утро Дагестана».

В этот же день проходят выступления против евреев в соседних республиках Северного Кавказа. Примерно в 14:00 по московскому времени неизвестные подожгли в Нальчике строящийся еврейский культурный центр и написали на стенах «Смерть яхудам». Через пару часов начался митинг в соседней Карачаево-Черкесской республике, на котором люди требовали не пускать беженцев из Израиля и «не строить для них приют».

Строящийся еврейский культурный центр. Фото: t.me/pdmnews

Также вечером 28 октября телеграм-канал «Утро Дагестана» опубликовал видео о сборе возле гостиницы «Фламинго» в Хасавюрте, где якобы жили евреи — информацию об этом накануне распространил тот же канал. В ночь с субботы на воскресенье «Утро Дагестана» призвал «встречать непрошенных гостей».

«Утро Дагестана» и Илья Пономарев Телеграм-канал «Утро Дагестана» насчитывает более 65 тысяч подписчиков. Его связывают с экс-депутатом Госдумы, политиком Ильей Пономаревым — создателем канала «Утро Февраля». Сам Пономарев сначала признавал, что канал «Утро Дагестана» принадлежит именно ему. 15 августа он рассказывал, что «его канал» организовал протесты против мобилизации в Дагестане, 8 октября Пономарев об этом напоминает, 18-го в интервью телеканалу FREEДОМ он снова подтверждает, что канал принадлежит ему. Но после протестов меняет свою позицию и отрицает связи с ним. Павел Дуров заблокировал канал «Утро Дагестана» 30 октября за призывы к насилию.

Штурм аэропорта

Еще 11 октября уже упомянутый Хаджимурат Абакаров написал в своем телеграм-канале: «Кажется, что в аэропорту Махачкалы сегодня планируется провокация».

Власти Дагестана угрозу всерьез не восприняли. На следующий день в канале «Что там у дагестанцеV?» (ведется группой журналистов, тесно сотрудничающих с руководством республики) появился ответ: «В Дагестане любая нация может чувствовать себя как дома. Запуск фейковой информации со стороны Абакарова как раз является провокацией, а меры безопасности в аэропорту всегда на высоком уровне».

Но 29 октября толпы людей, разогретых постоянными сообщениями о беженцах в телеграм-каналах и субботними новостями из соседних регионов, смели охрану и ворвались в здание аэропорта. Самые смелые выбежали на взлетно-посадочную полосу в поисках самолета из Израиля, чтобы не пустить евреев в Дагестан. В самолет бросали камни, по словам пассажирки, один из них пробил иллюминатор. Камнями досталось и полицейским.

Протестующие останавливали машины, пытаясь найти в них евреев. На одной из видеозаписей слышно, как участник беспорядков говорит: «Даже ОМОНовские машины проверяем. Иншаллах, найдем».

Забор аэропорта после штурма аэропорта. Фото: Правительство Республики Дагестан.

Найти евреев у погромщиков, однако, не получилось. Один из прохожих, которого особенно тщательно допрашивали, приняв за еврея, оказался узбеком по национальности. Пассажиров из Тель-Авива, которым нужна была пересадка в аэропорту Махачкалы, полицейские сначала прятали в здании аэропорта, а затем вывезли военно-транспортным вертолетом на базу Военно-космических сил под Махачкалой, а на следующий день переправили в аэропорт Минеральных Вод.

В результате погромов в аэропорту Махачкалы пострадали более 20 человек. 10 получили серьезные травмы, двое находятся в крайне тяжелом состоянии. Среди пострадавших — полицейские и гражданские. МВД отчиталось о задержании 60 участников погрома, было заведено уголовное дело о массовых беспорядках.

Российские власти традиционно обвинили в случившемся западные страны, которые, якобы и организовали провокацию. Глава Дагестана Сергей Меликов возложил ответственность за беспорядки в аэропорту Махачкалы на «бандеровцев», пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о «влиянии извне», в том числе информационном.